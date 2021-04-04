媳婦不能回娘家掃墓？她「17字」批可笑　釣出法師揭真相

又到了一年一度的清明節，家家戶戶都會準備豐富的水果、餅乾及鮮花去祭祖，展現慎終追遠的精神，不過，少數想法較傳統的老人家會認為「女生出嫁後不能回娘家掃墓」，究竟真相與否？或許因人而異。對此，有女網友就直批可笑，並表示她的腦袋沒有不能回娘家掃墓這觀念，「要是有哪個親戚敢質疑我，我就是嗆爆她！」貼文意外釣出一名法師出面回應。





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原PO在臉書社團「靈異公社」提到，很多人在FB吵著「到底能不能回娘家掃墓？」她覺得真的很好笑，直言「這種不是殺人放火的壞事，自己有腳想去就自己去，我的腦袋沒有不能回娘家掃墓這觀念，要是有哪個親戚敢質疑我，我就是嗆爆她」。





原PO接著透露，自己每次去掃墓時，都會說「阿公、阿爸你們就慢慢吃蛤」，然後她就像神精病一樣的對空氣說話，「你阿孫在學校怎樣啊...你女兒我日子過怎麼樣啊...過年我對誰很不爽怎樣的...反正想什麼說什麼，這是我最放鬆的時候，沒有ㄍㄟ掰，內心住著一個無憂的小孩」。





▲一名女網友分享對於「女生出嫁後不能回娘家掃墓」這派傳統觀念的看法。（圖／翻攝自臉書社團「靈異公社」）

▲女網友直言「我的腦袋沒有不能回娘家掃墓這觀念，要是有哪個親戚敢質疑我，我就是嗆爆她」。（圖／翻攝自臉書社團「靈異公社」）

她也坦言「從我會開車後，每一年都會自己去拜我爸爸，以前沒有導航，我自己努力畫地圖，山路崎嶇難行，生了小孩後，我帶著先生孩子去看爸爸，跟孩子講爺爺的故事，告訴孩子，爺爺有多麼愛她，孩子這樣跟了我跑了10年，祭拜過程都非常的清楚，孩子從沒有看過爺爺，但是她能感受到爺爺對她濃濃的愛。」





貼文一出，許多網友都超認同原PO，紛紛留言「我就算結婚生小孩也是有跟我爸媽去掃墓...雖然是婆家的媳婦，但也是爸媽的女兒，我是在這個家長大的，付出一份心是應該的，我爸媽也從來不反對」、「為什麼不能拜娘家的祖先？別人家不認識的祖先都在拜了，嫁人是嫁自己老公又不是嫁給全家，不認識還是要拜，哪有自家人祖先不能拜的道理」、「人不忘本，拜的是對父母祖先感恩和思念」、「自己的親人為什麼不能去祭拜？嫁出去不代表就不是原生家庭的人，我每年會在清明前夕回娘家帶著爸媽和老公去祭拜爺爺奶奶，這是我的孝心，別人沒有權力對我指手畫腳，妳這樣很好，順從自己的心」、「個人覺得如果原生家庭的祖先不拜，只能去拜一個和你完全沒血緣關係的祖先這才奇怪，這是慎什麼終追誰的遠？」





此外，也引來一名法師兼地理師回應，直指「很多地區因為不同的傳統，所以多有不同的說法，有嫁出去的女兒不能拜祖先的，也有連嫁都還沒嫁就不能拜的，我自己是法師兼地理師，我只能說『這種傳統可以不用理會』，畢竟傳統有分對與不對，不是因為傳統就該照單全收，光是家族DNA就永遠跑不掉，哪有不能拜的理由呢？」（編輯：許苡晴）



