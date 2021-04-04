中職／桃猿5左投鎮守牛棚　葉家淇飆球速也要懂保護自己

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葉家淇則笑說要低調，看到太多火球男冒出頭，自己低調一點就好，也提醒後輩們，好好保護自己，不要像他一樣受傷。葉家淇曾在2019年飆出157公里球速，並列目前中職本土投手最快球速紀錄。

樂天今天球員異動，葉家淇、王溢正上一軍，後者今天先發出戰富邦悍將，昨天收下敗戰的黃子鵬、董子浩下二軍。樂天牛棚已有5名左投，也是各隊最多。