中職／桃猿5左投鎮守牛棚 葉家淇飆球速也要懂保護自己
記者鍾東穎/桃園報導
2021-04-04 14:11:52
樂天桃猿隊左投葉家淇去年動刀錯過大半球季，今年力拼復出，昨晚臨時被叫上一軍，今(4)日隨隊現身球場，昔日「火球男」擔當看著各隊年輕投手展露頭角，狂飆球速，也提醒後輩們，要懂得保護自己，不要受傷。
職棒場上人才輩出，出現不少球速超過150KM的投手，像是統一獅古林睿煬、旅外的劉致榮都被稱作「火球男」，葉家淇儘管才23歲，但自2015年加盟Lamigo至今已有7年資歷，也算得上是「學長」。
葉家淇本季從二軍開季，自稱本季「新人」，在二軍苦練變化球，也將WHIP值下修到1以下，「給自己有個目標去努力」，在嘉義曾測出151KM球速恢復，盼找回昔日火球男封號。
葉家淇則笑說要低調，看到太多火球男冒出頭，自己低調一點就好，也提醒後輩們，好好保護自己，不要像他一樣受傷。葉家淇曾在2019年飆出157公里球速，並列目前中職本土投手最快球速紀錄。
對於今年換球，葉家淇也相當有感，認為對於投手來說是一大優勢，若打者沒擊中甜蜜點，球真的比較不會飛，投手會比較敢去對決。
樂天今天球員異動，葉家淇、王溢正上一軍，後者今天先發出戰富邦悍將，昨天收下敗戰的黃子鵬、董子浩下二軍。
樂天今天球員異動，葉家淇、王溢正上一軍，後者今天先發出戰富邦悍將，昨天收下敗戰的黃子鵬、董子浩下二軍。樂天牛棚已有5名左投，也是各隊最多。