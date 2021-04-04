前法務部長羅瑩雪69歲辭世　兒少福利修法推手

（中央社記者林長順台北4日電）前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚辭世，享壽69歲。國民黨文傳會主委王育敏今天向中央社證實羅瑩雪死訊。羅瑩雪30年前推動兒童福利法修正，擔任公職作風明快、照顧部屬。與她共事過的法務部同事獲悉此消息都感到不捨。

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羅瑩雪畢業於台灣大學法律系，美國紐約州立大學Criminal Justice碩士。曾任法務部專員與編審、台北少年觀護所副主任；消費者文教基金會的委員、副秘書長、發行人、董事、監察人，並曾擔任總統府國策顧問、行政院政務委員兼任蒙藏委員會委員長及福建省政府主席、法務部長等職。





羅瑩雪在擔任律師執業期間，曾全程參與民國82年兒童福利法及92年兒童及少年福利法全面修正；並聲請司法院大法官作出釋字第365號解釋，推翻民法第1089條的「父權優先」條款，使得日後行使親權時，應考量子女最佳利益原則能夠落實於法律中。





政務委員兼任蒙藏委員會委員長期間，羅瑩雪是首位以公務簽證訪蒙的蒙藏委員會委員長、處理解決無國籍藏籍配偶居留問題。





102年洪仲丘案發生後，羅瑩雪協助國防部提出國軍申訴及懲戒制度的改善方案，並受命擔任軍事冤案申訴委員會召集人，受理軍中冤案申訴，同年9月接任法務部部長。





羅瑩雪於102年9月30日接任法務部長，105年5月卸任，在2年半的法務部長任內，執行過3波死刑，共槍決12人，包括在捷運上行凶的鄭捷。她卸任前受訪表示，上任時曾說身為佛教徒，希望台灣未來廢除死刑，仍覺得這是個遙遠的理想。





羅瑩雪在法務部長內就發現罹患乳癌，當時她仍低調到法務部上班，到立法院備詢。她當時表示，所有人都會生病，她年紀較大才生病，還蠻幸運的，她鼓勵所有人，不管有沒有病，或遭遇到什麼困難，都應用最樂觀的、最正面的態度看待，都能學到很多。





獲悉羅瑩雪逝世的消息，曾和她共事過的法務部同事感到難過，也懷念當年一起並肩作戰的日子。他們表示，羅瑩雪是一個有肩膀、挺部屬的部長，作風明快、相信、照顧部屬，羅瑩雪逝世讓他們非常不捨。（編輯：張銘坤）1100404



