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COVAX首批AZ疫苗抵台　食藥署：最快12日放行

記者賴志昶／台北報導

2021-04-04 15:32:20

▲今（4）日首批COVAX獲配AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）
▲今（4）日首批COVAX獲配AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）
COVAX首批輸入我國的AZ（AstraZeneca）COVID-19疫苗今（4）日凌晨5時許抵台，衛福部食藥署表示，目前已取樣該批疫苗600劑，等到檢驗與文件審查均合格後，最快可於12日放行共19萬8600劑。

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食藥署今表示，COVAX首批輸入AZ新冠肺炎疫苗批號為CTMAV513，效期到2021年5月，共計19萬9200劑，目前已取樣600劑，依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA／protein比例、效價試驗等7項檢驗，若文件審查及檢驗均合格，最快可於12日核發封緘證明書，並封緘放行共19萬8600劑。

中央流行疫情指揮中心陳時中昨日曾指出，此批疫苗同樣屬於韓國廠製造，原定於最快2月到貨，但由於得集中於荷蘭阿姆斯特丹後，才能運往台灣，因此延遲至今才抵台；另外，推測該批疫苗有效期限較短，會加速檢驗，並考慮擴大接種對象。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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