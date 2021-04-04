軍事多次血腥鎮壓 緬甸民眾放「彩蛋」抗議政變
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-04 15:34:43｜2021-04-04 16:16:06
緬甸2月爆發軍事政變至今已2個月，國內政局仍持續動盪，軍方多次對示威者血腥鎮壓，週五（2）起禁用網路，並同時對40位記者、歌手、網紅等人發布通緝令，再度引起民眾不滿。今（4）日為復活節，緬甸民眾仍然不懼軍方繼續組織上街抗爭，並上傳在雞蛋外殼彩繪的作品至網路社群平台。
據《路透社》報導，在佛教興盛的緬甸，很少看到有關復活節的慶祝，但是今天抗爭民眾在雞蛋上畫上反政府示威的標誌「三指」手勢、緬甸國旗，以及口號「我們會勝利」、「春天革命」、「敏萊昂（軍方領導人），滾！」等。
社會運動組「政治犯協助協會」（AAPP）表示，自從翁山蘇姬被捕至週六（3）晚間，因政變而傷亡的人數已經上升至557人，約2658人被拘捕，包括4名女子、1名男性因為上週在仰光接受《CNN》採訪後被捕。該組織表示，緬甸各地人民仍然在為了民主自由、人權持續奮鬥，每日都有示威者組織抗議活動。
國際處組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅斯（Kenneth Roth）在個人推特上轉發相關報導，指緬甸軍方希望透過血腥鎮壓強迫人民屈服於他們的統治，但實際上這些作為讓緬甸境內不同的民族團結在一起，強調拒絕重返軍事統治的決心。