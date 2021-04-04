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浪浪的「生命中繼站」 中市動物之家重新開幕

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-04 15:52:10

浪浪的「生命中繼站」 中市動物之家重新開幕
▲中市動物之家后里園改建完工開幕(圖／新聞局提供2021.4.4)
台中市動物之家后里園區建於民國91年，設施漸趨老舊、不符時宜，台中市動物保護防疫處歷時5年重新改建，以教育宣導、認養轉運、觀光休憩為改建三核心，定位為流浪動物的「生命中繼站」，今(4)日開幕。市長盧秀燕表示，今是世界流浪動物日，在這個日子開幕別具意義，園區歷經三任市長，在中央、地方合作下終於完工，歡迎全國民眾參觀、遊憩，與動物溫馨互動。

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盧秀燕表示，動物之家后里園區由前市長胡志強開啟改造台中動物收容所的契機，後於前市長林佳龍任內規劃設計，並在她任內重新開幕，園區由動保處向行政院農業委員會爭取1.5億元經費，並由市府編列配合款6千萬元改建，全新的園區不僅有收容功能，更納入生命教育及觀光遊憩，邀請全國大小朋友到動物之家后里園區和毛小孩們遊玩。

動保處說，動物之家后里園區改建歷時5年完工，園區由姜樂靜建築師團隊設計規劃，以「教育宣導」、「認養轉運」及「觀光休憩」為改建三核心，將園區定位為流浪動物回歸人類家庭的「生命中繼站」；園區建築外觀設計上擷取黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎；園區內以北狗南貓區隔為犬貓認養轉運空間，並規劃演講廳、會議室、視聽室、訓練室等作為教育推廣中心。

另外，此改建工程也榮獲「2019國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-金質獎」殊榮，園區公共藝術更創新以剪紙元素融入文創與藝術作品，點綴各個空間，使建築除了生命教育外，更增添藝術氣息，賦予動物之家后里園區嶄新面貌。另全園區綠蔭及散步空間可一路延伸至一旁的后里環保公園，公園內設置寵物專區，利用在地空間資源，為地方帶來人潮，創造全新觀光路線。

建設局長陳大田表示，落實友善動物信念，建設局協助代辦此工程，將已有15年歷史的棄犬收容所全面翻新，經過專業且通盤規劃，整合動物之家使用需求，將公共建設結合日常、教育、動物安置照護等，實現與動物和諧共處的願景，翻轉民眾對於動物收容所過往髒亂或污染等負面印象，而具特色的建築體也將成為后里新地標，期盼台中成為與動物和諧共處的典範城市。

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