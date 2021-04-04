浪浪的「生命中繼站」 中市動物之家重新開幕

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動保處說，動物之家后里園區改建歷時5年完工，園區由姜樂靜建築師團隊設計規劃，以「教育宣導」、「認養轉運」及「觀光休憩」為改建三核心，將園區定位為流浪動物回歸人類家庭的「生命中繼站」；園區建築外觀設計上擷取黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎；園區內以北狗南貓區隔為犬貓認養轉運空間，並規劃演講廳、會議室、視聽室、訓練室等作為教育推廣中心。
另外，此改建工程也榮獲「2019國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-金質獎」殊榮，園區公共藝術更創新以剪紙元素融入文創與藝術作品，點綴各個空間，使建築除了生命教育外，更增添藝術氣息，賦予動物之家后里園區嶄新面貌。另全園區綠蔭及散步空間可一路延伸至一旁的后里環保公園，公園內設置寵物專區，利用在地空間資源，為地方帶來人潮，創造全新觀光路線。
建設局長陳大田表示，落實友善動物信念，建設局協助代辦此工程，將已有15年歷史的棄犬收容所全面翻新，經過專業且通盤規劃，整合動物之家使用需求，將公共建設結合日常、教育、動物安置照護等，實現與動物和諧共處的願景，翻轉民眾對於動物收容所過往髒亂或污染等負面印象，而具特色的建築體也將成為后里新地標，期盼台中成為與動物和諧共處的典範城市。