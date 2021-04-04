隧道內緊抱男童！義消拍下「白袍光輝」　暖心畫面網飆淚

台鐵太魯閣號於清明連假首（2）日發生40年來最嚴重死傷事故，累計釀成48人罹難、198人輕重傷、住院者45人。其中更有不少乘客本趁著連續假期，打算返鄉與親人團聚、與好友相約出遊，卻從此天人永隔。當消防醫護前往現場救難時，一名義消也在第一線記錄下搶救畫面，其中一張受驚男童在黑暗隧道內被白袍醫師緊抱著的畫面，讓人在沉痛消息中感到一絲溫暖慰藉。

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義消蔡哲文

提到，自己從沒想過會再經歷如此慘重的大型事故，當天聽到即時新聞後，現場警消到場便傳來需要立即支援的通知，沒想到映入眼簾的畫面讓他難以形容，當下除了警義消們發揮專業技能進行人員傷患的救治外，他自己也在協助傷患過程中，進行現場紀錄，尤其是抵達隧道內部的景象，更讓他在重新整理照片和發文時忍不住再度淚崩。

▲義消蔡哲文隨著其他義消、救難人員挺進漆黑的隧道。（圖／義消蔡哲文授權提供）

義消蔡哲文在挺進隧道時，用鏡頭捕捉到一幕感人的畫面，

同時也是慈濟醫院骨科主治醫師

，在太魯閣號出軌意外發生當下，與其他義消夥伴深入漆黑的隧道內，協助救難人員尋找傷患、生還者，搜救經驗豐富的他表示現場狀況

這些倖存乘客中有不少人年紀都還小，意外發生後相當驚恐，吳坤佶當下在指揮調度同時也將小男孩抱在懷中，試圖安撫情緒慌亂的男童。

▲畫面中吳坤佶醫師蹲坐隧道同時不忘安慰懷裡的男童。（圖／義消蔡哲文授權提供）

而根據《三立新聞網》報導，當時男童家人身上也受了傷，躺在一旁的長背板上，雖然意識清楚還能打電話報平安，但全身多處骨折神情痛苦。男童一度因為驚嚇大哭，試圖躺在家人身上，救難人員只好將他抱離現場並不斷給予安慰、鼓勵。（編輯：楊智傑）