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隧道內緊抱男童！義消拍下「白袍光輝」　暖心畫面網飆淚

編輯中心/綜合報導

2021-04-04 16:11:06｜2021-04-04 16:18:25

▲吳坤佶醫師蹲坐隧道裡，為驚嚇的小男童帶來最大的安慰。（圖／義消蔡哲文授權提供）
▲台鐵太魯閣號發生出軌意外，義消蔡哲文現場用鏡頭捕捉了一名醫師挺進隧道同時緊抱著驚慌男童的畫面。（圖／義消蔡哲文授權提供）
台鐵太魯閣號於清明連假首（2）日發生40年來最嚴重死傷事故，累計釀成48人罹難、198人輕重傷、住院者45人。其中更有不少乘客本趁著連續假期，打算返鄉與親人團聚、與好友相約出遊，卻從此天人永隔。當消防醫護前往現場救難時，一名義消也在第一線記錄下搶救畫面，其中一張受驚男童在黑暗隧道內被白袍醫師緊抱著的畫面，讓人在沉痛消息中感到一絲溫暖慰藉。

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義消蔡哲文提到，自己從沒想過會再經歷如此慘重的大型事故，當天聽到即時新聞後，現場警消到場便傳來需要立即支援的通知，沒想到映入眼簾的畫面讓他難以形容，當下除了警義消們發揮專業技能進行人員傷患的救治外，他自己也在協助傷患過程中，進行現場紀錄，尤其是抵達隧道內部的景象，更讓他在重新整理照片和發文時忍不住再度淚崩。

▲吳坤佶醫師蹲坐隧道裡，為驚嚇的小男童帶來最大的安慰。（圖／義消蔡哲文授權提供）
▲義消蔡哲文隨著其他義消、救難人員挺進漆黑的隧道。（圖／義消蔡哲文授權提供）
義消蔡哲文在挺進隧道時，用鏡頭捕捉到一幕感人的畫面，花蓮縣消防局救護義消大隊長、同時也是慈濟醫院骨科主治醫師吳坤佶，在太魯閣號出軌意外發生當下，與其他義消夥伴深入漆黑的隧道內，協助救難人員尋找傷患、生還者，搜救經驗豐富的他表示現場狀況「只能用慘絕人寰形容」。這些倖存乘客中有不少人年紀都還小，意外發生後相當驚恐，吳坤佶當下在指揮調度同時也將小男孩抱在懷中，試圖安撫情緒慌亂的男童。

▲吳坤佶醫師蹲坐隧道裡，為驚嚇的小男童帶來最大的安慰。（圖／義消蔡哲文授權提供）
▲畫面中吳坤佶醫師蹲坐隧道同時不忘安慰懷裡的男童。（圖／義消蔡哲文授權提供）
而根據《三立新聞網》報導，當時男童家人身上也受了傷，躺在一旁的長背板上，雖然意識清楚還能打電話報平安，但全身多處骨折神情痛苦。男童一度因為驚嚇大哭，試圖躺在家人身上，救難人員只好將他抱離現場並不斷給予安慰、鼓勵。（編輯：楊智傑）

▲吳坤佶醫師蹲坐隧道裡，為驚嚇的小男童帶來最大的安慰。（圖／義消蔡哲文授權提供）
▲救難人員搶救男童親人過程中，男童在一旁陪同。（圖／義消蔡哲文授權提供）
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