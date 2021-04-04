NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

最後影像曝光！工程車橫躺鐵軌　太魯閣號煞車不及直撞上

記者賴志昶／台北報導

2021-04-04 16:23:15｜2021-04-04 16:25:32

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成51死、2百人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成51死、2百人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事故，至今（4）為止已造成51死、200輕重傷的慘劇。針對該起事故，國家運輸安全調查委員會昨日已找到事故列車的行車紀錄器影像。運安會主委楊宏智指出，目前影片已經完成下載，從畫面中可看到工程車早已橫躺在鐵軌上，等到太魯閣號看到時已剎車不及。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊宏智表示，太魯閣號上的行車紀錄器資料已經下載完成，目前影像情況良好，未有受損情形；根據現有畫面來看，肇事工程車是早已橫躺在鐵軌上，而列車其實是「煞車不及」而撞上的；不過，其實工程車早就滑落在軌道上不是重點，最重要的是要釐清為何滑落、怎麼滑落、何時滑落以及有無煞車等。

另外，事故現場今日也找到肇事工程車上行車紀錄器，楊宏智指出，該影像資料也已經交到運安會，目前初步看來資料沒有受損，但仍不清楚內容有哪些，相關資料還在回台北的路上，需要進一步彙整，快的話明、後天就會有事件輪廓出來。

至於從工程車的行車紀錄器影像中，能否看出有拉手煞車？楊宏智表示，目前看不到畫面，需要從其他資料來調查。

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.58%34.42%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀