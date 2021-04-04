最後影像曝光！工程車橫躺鐵軌 太魯閣號煞車不及直撞上
記者賴志昶／台北報導
2021-04-04 16:23:15｜2021-04-04 16:25:32
台鐵408次太魯閣號2日發生出軌事故，至今（4）為止已造成51死、200輕重傷的慘劇。針對該起事故，國家運輸安全調查委員會昨日已找到事故列車的行車紀錄器影像。運安會主委楊宏智指出，目前影片已經完成下載，從畫面中可看到工程車早已橫躺在鐵軌上，等到太魯閣號看到時已剎車不及。
楊宏智表示，太魯閣號上的行車紀錄器資料已經下載完成，目前影像情況良好，未有受損情形；根據現有畫面來看，肇事工程車是早已橫躺在鐵軌上，而列車其實是「煞車不及」而撞上的；不過，其實工程車早就滑落在軌道上不是重點，最重要的是要釐清為何滑落、怎麼滑落、何時滑落以及有無煞車等。
另外，事故現場今日也找到肇事工程車上行車紀錄器，楊宏智指出，該影像資料也已經交到運安會，目前初步看來資料沒有受損，但仍不清楚內容有哪些，相關資料還在回台北的路上，需要進一步彙整，快的話明、後天就會有事件輪廓出來。
至於從工程車的行車紀錄器影像中，能否看出有拉手煞車？楊宏智表示，目前看不到畫面，需要從其他資料來調查。