盡一份力！四大超商5日零時起　啟動太魯閣事故代收捐款

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7-ELEVEN表示，民眾於ibon便利生活站首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「臺鐵太魯閣號事故案(衛生福利部)」，即可依操作流程完成每筆100至20000元不等的捐款，善款不收手續費，全數捐贈於此次太魯閣號事故案，款項用於協助傷患、死者家屬、救災人員等後續的醫療、生活、社會、心理重建。此外，7-ELEVEN於事故發生後在第一時間配合中華基督教救助協會在花蓮殯儀館外設置的關懷服務站，由當地7-ELEVEN門市支援關懷站所需物資，包括水、麵包、御飯糰、動能飲、雞精等，提供罹難者家屬取用。
7-ELEVEN提及，凡至花蓮搜救現場的醫療人員、警消人員、國軍、台鐵員工憑證件或著制服，4/4前至宜蘭、花蓮鄰近搜救現場與醫院內外的7-ELEVEN指定19間門市，可以免費領取CITY CAFE美式或拿鐵1杯。
全家FamiPort小額捐款同樣單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款。此筆捐款專戶帳號為270750(中央銀行國庫局)，後續款項將匯入衛生福利部賑災專戶，0402臺鐵太魯閣號事故案(衛生福利部)。全家表示，將於「太魯閣號事故捐」結束後於官網公布捐款代收金額；欲索取捐款收據民眾，只要在FamiPort操作捐款程序時，勾選捐款收據，將由衛生福利部統一處理，於捐款結束後寄發收據予民眾。
另外家樂福也全力提供物資支援，今日準備輕便雨衣400件、口罩6,000片、麵包200個、飲料240瓶、茶葉蛋200個與礦泉水20箱送往殯儀館，期望為哀傷的家屬以及工作人員提供即時的營養補給。並已準備礦泉水600cc共28箱與泡麵16箱至花蓮消防局救災大隊，慰勞辛勞的救難工作者。