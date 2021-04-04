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P聯盟／感動！少俠最終章謝幕　田壘生涯畫下完美句點

記者黃建霖/彰化報導

2021-04-04 16:58:25

田壘生涯最終戰
▲田壘生涯最終戰，在彰化體育館畫下句點。（圖／台新夢想家提供）
福爾摩沙台新夢想家和新竹街口攻城獅本季最後例行賽一戰，同時也是田壘職業生涯最終戰，雖然夢想家最終以100:108無法拿下本場比賽的勝利，但賽事最終仍劃下了感動的句點。

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此役開賽田壘就和吳岱豪再現經典對位，之後他也投進三分球，全場歡聲雷動，幾乎要把整個彰化縣體育館掀翻，夢想家開賽三分手感火燙，靠著6顆三分球打出23:8攻勢，首節戰罷以34:18取得雙位數領先優勢。

攻城獅次節靠著塔壁在籃下的優勢慢慢縮小分差，加上田浩、容毅燊等年輕好手的發揮，一度只剩下6分落後；半場打完夢想家靠著塔克砍下21分，在主場取得56:47的領先。

易籃再戰後，李家瑞的雙手暴扣又點燃客隊追分氣勢，之後田浩漂亮的後撤步三分，一波13:2的攻勢，讓獅隊將比分給反超；雖然夢想家雖然這一節王柏智和塔克也有精彩演出，不過攻城獅還是以5分差進入到末節。

最後12分鐘開打，夢想家推快速度，連得5分把分數給追平，不過塔壁在攔下還是有絕對高度優勢，獅隊也屢次高吊籃下給他打點，加上陳堅恩、李家瑞連續在外線開火，分數領先來到雙位數。

比賽最後1分鐘，田壘重新回到場上，比賽已經大致底定，壘哥在外線出手被犯規，前2罰都沒進，最後1罰終於把握住，下場時獲得全場球迷的熱烈歡迎。

田壘今天出賽時間主要集中在前2節，他4投2中、得到8分，另外還有4個籃板，生涯最後一季在聯盟留下24分、10籃板、2助攻、2抄截的數據。

其他球員方面，塔克攻下全場最高的41分，另外還有12助攻、10籃板，連兩戰完成「大三元」數據，寫下聯盟新紀錄；塔壁則是37分、16籃板、1阻攻，田浩三分球3投3中、得到13分、7助攻，高國豪轟下11分。

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