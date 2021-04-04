NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

女星誤拍泡湯片「極品曲線全露」　網嚇：這能放出來？

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-04 16:50:36

▲玉兔放送火辣泡湯片。（圖／翻攝玉兔IG）
▲玉兔放送火辣泡湯片。（圖／翻攝玉兔IG）
女星玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，憑藉亮眼外型和高超舞藝，在螢光幕上嶄露頭角，還有「美女護理師」的封號，1日她在Instagram分享泡湯影片，背部全裸的尺度讓人咋舌，好友洪詩大虧：「這是能放出來的嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲玉兔比基尼照超養眼。（圖／翻攝玉兔IG）
▲▼玉兔比基尼照超養眼。（圖／翻攝玉兔IG）
▲玉兔轉型直播主繼續表演。（圖／翻攝玉兔IG）
玉兔和女模好友若綺一起泡湯，結果閨密「拍照不小心按到錄影」，把玉兔美人入浴的樣子全給拍了下來，畫面中玉兔將長髮盤起，雪白美背和翹臀一併放送，肌膚看起來吹彈可破，零贅肉的曲線更是令人稱羨。

▲玉兔入浴全被好友錄影下來。（圖／翻攝玉兔IG）
▲玉兔入浴全被好友錄影下來。（圖／翻攝玉兔IG）
大尺度影片讓網友暴動，連女性也招架不住，洪詩留言「這是能放出來的嗎」、蘇心甯（Lala）說「大絕」、成語蕎留言「太性感了吧」、徐凱希直呼「這是幹嘛」、劉璇留言「流鼻血了啦」、琳妲嚇喊「好猛」。

▲玉兔從《我愛黑澀會》發跡。（圖／翻攝玉兔IG）
▲玉兔從《我愛黑澀會》發跡。（圖／翻攝玉兔IG）
▲玉兔轉型直播主繼續表演。（圖／翻攝玉兔IG）
▲玉兔轉型直播主繼續表演。（圖／翻攝玉兔IG）
 

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.58%34.42%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀