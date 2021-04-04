女星誤拍泡湯片「極品曲線全露」　網嚇：這能放出來？

女星玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，憑藉亮眼外型和高超舞藝，在螢光幕上嶄露頭角，還有「美女護理師」的封號，1日她在Instagram分享泡湯影片，背部全裸的尺度讓人咋舌，好友洪詩大虧：「這是能放出來的嗎？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼玉兔比基尼照超養眼。（圖／翻攝玉兔IG）×▲▼玉兔比基尼照超養眼。（圖／翻攝玉兔IG）×玉兔和女模好友若綺一起泡湯，結果閨密「拍照不小心按到錄影」，把玉兔美人入浴的樣子全給拍了下來，畫面中玉兔將長髮盤起，雪白美背和翹臀一併放送，肌膚看起來吹彈可破，零贅肉的曲線更是令人稱羨。▲玉兔入浴全被好友錄影下來。（圖／翻攝玉兔IG）×▲玉兔入浴全被好友錄影下來。（圖／翻攝玉兔IG）大尺度影片讓網友暴動，連女性也招架不住，洪詩留言「這是能放出來的嗎」、蘇心甯（Lala）說「大絕」、成語蕎留言「太性感了吧」、徐凱希直呼「這是幹嘛」、劉璇留言「流鼻血了啦」、琳妲嚇喊「好猛」。▲玉兔從《我愛黑澀會》發跡。（圖／翻攝玉兔IG）×▲玉兔從《我愛黑澀會》發跡。（圖／翻攝玉兔IG）▲玉兔轉型直播主繼續表演。（圖／翻攝玉兔IG）×▲玉兔轉型直播主繼續表演。（圖／翻攝玉兔IG） 詹雅雯腦萎縮養病 心繫太魯閣事故「捐款100萬」網灌爆私訊「捐款太魯閣事故」 超人氣YouTuber回應了遭爆閃辭TVBS新聞部副總 詹怡宜坦承3年前就有退休念頭