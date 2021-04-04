屏東「第一鮪」開紅盤 每公斤1萬元創新高
記者黃正忠、陳美嘉／屏東報導
2021-04-04 18:45:30｜2021-04-04 18:48:46
2021年屏東「第一鮪」，4 日上午在東港魚市場舉行拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官帶動炒熱氣氛下，最後由饗賓餐旅集團以每公斤1萬元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。「第一鮪」身長210公分、重達193公斤，以總價193萬賣出，為今年黑鮪魚季開出紅盤。
此外，由於4月2日發生台鐵太魯閣號脫軌重大意外傷亡事故，潘孟安在拍賣會中當場宣布捐出1個月薪資所得，希望拋磚引玉集結更多社會力量踴躍捐助，讓在這次事故的傷者儘速康復、亡者安息、罹難者家屬早日走出傷痛生活如常。得標的饗賓餐旅集團也率先響應加碼公益捐款 120 萬善盡企業社會責任，愛心不落人後。
今年屏東黑鮪魚季第一鮪是繼2003年之後提早在3月下旬捕獲，且捕獲的地點是在西南方海域的台灣海峽，更是難得，第一鮪拍出後也宣告今年黑鮪魚文化觀光季正式開始，期待帶動大東港、小琉球、林邊、新園等等周邊產業發展，歡迎全國鄉親來屏東作客逗熱鬧。
「第一鮪」拍賣會由潘孟安擔任拍賣官，拍賣會在賣力帶動下，現場競標氣氛火熱，每公斤由1000 元起標價一路上揚，當價格喊到每公斤 9000 元平去年記錄時，現場響起一片掌聲，買家追高意願仍是相當熱絡，最後由饗賓餐旅團以每公斤 1 萬元得標。
饗賓餐旅總經理陳毅航表示，為展現對在地的熱誠，實踐三月插旗高雄義享天地時所宣示的「饗賓想在地計畫」，特重金搶標2021屏東黑鮪魚文化觀光季「全台第一鮪」，獨家提供旗下日式料理百匯天王「旭集和食集錦」台北信義店、高雄義享店與饕客們分享。副總經理李仲康表示，過去都有關注第一鮪的消息，今年決定參與，並準備 300 萬元預算，勢在必得。
陳毅航表示，台鐵太魯閣號重大意外令人感到悲慟，饗賓餐旅長期以來默默耕耘公益服務，此次捐款120萬元給衛福部專戶協助受災民眾，希望能慰助傷者以及傷亡者家屬，祝願傷者盡快康復，亡者家屬早日回到正常生活。