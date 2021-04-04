屏東「第一鮪」開紅盤　每公斤1萬元創新高

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▲2021年屏東「第一鮪」，4 日上午在東港魚市場舉行拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官帶動炒熱氣氛下。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.04）

× ▲2021年屏東「第一鮪」，4 日上午在東港魚市場舉行拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官帶動炒熱氣氛下。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.04）

▲今年屏東黑鮪魚季第一鮪在3月下旬捕獲，且捕獲的地點是在西南方海域的台灣海峽更是難得，身長210公分、重達193公斤，以總價193萬賣出，為今年黑鮪魚季開出紅盤。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.04）

× ▲今年屏東黑鮪魚季第一鮪在3月下旬捕獲，且捕獲的地點是在西南方海域的台灣海峽更是難得，身長210公分、重達193公斤，以總價193萬賣出，為今年黑鮪魚季開出紅盤。（圖／屏東縣政府提供, 2021.04.04）

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，為展現對在地的熱誠，實踐三月插旗高雄義享天地時所宣示的「饗賓想在地計畫」，特重金搶標2021屏東黑鮪魚文化觀光季「全台第一鮪」，獨家提供旗下日式料理百匯天王「旭集和食集錦」台北信義店、高雄義享店與饕客們分享。副總經理李仲康表示，過去都有關注第一鮪的消息，今年決定參與，並準備 300 萬元預算，勢在必得。





▲饗賓餐旅特重金搶標「全台第一鮪」，獨家提供旗下日式料理百匯天王「旭集 和食集錦」台北信義店、高雄義享店與饕客們分享。（圖／饗賓餐旅提供）