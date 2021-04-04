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台鐵出軌究責無上限！李艷秋提「5質疑」：大悲不能無言

編輯中心/綜合報導

2021-04-04 18:02:20

▲太魯閣號2日發生重大出軌意外，對此，李艷秋強調「大悲不能無言」，提出5質疑。（圖／NOWnews影像中心）
▲太魯閣號2日發生重大出軌意外，對此，李艷秋強調「大悲不能無言」，提出5質疑。（圖／NOWnews影像中心）
台鐵太魯閣號日前發生重大出軌事故，釀成50死、200人輕重傷的慘劇。意外發生後舉國同哀，但除了哀悼，大家更想知道如何才能終結悲劇的一再發生？對此，資深媒體人李艷秋表示，「大悲，但不能無言」，提出5質疑，呼籲當權者「究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠」。

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李艷秋今（4）日在臉書發文評論太魯閣號出軌事故，李艷秋表示「我知道現在只要對太魯閣事故發出一點不滿或究責的意見，就要被網軍出征，但是大悲，不能無言，更要直言」。接著提5質疑：

1，台鐵局長懸缺三個月沒派人，也就是說，台鐵今年以來根本沒有專業領導人。

2，包商李義祥曾是民進黨黨代表，五年內拿了19個標案，有15筆違規，還因圍標、造假被判刑，台鐵依然讓他承包，是無知？包庇？還是勾結？

3，台鐵內部建議，將責任導向承包商和監造，降低台鐵負評，台鐵在搶救時想的是如何甩鍋？真是人神共憤。

4，台鐵在普悠瑪事故後完成257頁總體檢報告，其中「邊坡監測系統」對邊坡危害或異物入侵軌道，用AI主動示警，並在2020年底完成系統建置，請問監測系統在哪裡？

5， 2019年總體檢報告公布時，林佳龍說要徹底改革，才能為普悠瑪療傷止痛；現在台鐵奪走的生命越來越多，林佳龍說要承擔責任不能在此時一走了之。兩年多的任期，證明林部長無能改革，該承擔的就是下台的責任。

李艷秋批評台鐵「在安全上沒有超前部署，卻在大內宣上未雨綢繆」，半年間，以1549萬請了有「1450網軍始祖」之稱的春露公司負責行銷，李艷秋認為「未來這幾天，相信網軍不但帶風向，且會大舉出征」。

李艷秋最後呼籲大家，「下次坐在車上的，可能是你、是我、是我們摯愛的人，你還要畏懼鄉愿到幾時？讓我們把手牽起來，為自己、為家人、為所愛的人大聲告訴當權者：究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠」。（編輯：倪浩軒）

▲李艷秋發文全文。（圖／翻攝自李艷秋臉書）
▲李艷秋發文全文。（圖／翻攝自李艷秋臉書）
 

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