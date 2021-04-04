太魯閣號事故確認50人罹難 2遺體「缺家屬DNA」難辨認
記者賴志昶／台北報導
2021-04-04 19:41:42｜2021-04-04 20:14:43
針對台鐵408車次太魯閣號2日所發生的事故，交通部等部會今（4）日晚間7時召開記者會說明最新進度。根據官方統計，確認事故死亡人數為50人，其中已有48位確認身分；至於剩餘2位罹難者，由於遺體外觀難以辨認，且未有家屬出面提供DNA，因此目前仍無法確認姓名。
根據交通部統計，該事故死亡50人，其中司機員1人、助理司機1人、乘客48人，其中已確認48人身分；傷者部分，目前有202人已送醫，包含2名日本人、1名大陸人、1名澳洲人，其中37人仍正在住院中，含4位正在加護病房。
至於稍早記者會提到於第6節車廂處發現部分罹難者遺體，交通部次長王國材表示，該部分遺體經過DNA比對，是已確認罹難者的身體其他部位，因此事故死亡人數再減少1人，總計為50人。
在車體部分，王國材指出，目前已將第1至4節車廂脫離完成，目前共8節車廂僅剩4節尚未處理完畢，最快預計於6日就能讓事故車輛全數拖離。
法務部檢察司司長林錦村表示，本起事故不幸罹難者人數確認為50人，其中經過法醫研究所、刑事局對遺體DNA進行檢驗，已確認其中48位遺體身分，另外2人由於遺體難以辨認外觀，雖有DNA檢驗結果，但也沒有家屬出面指認或提供DNA檢體以供比對，所以現在無法確定姓名。
林錦村呼籲，如果民眾認為家屬有可能搭上該事故列車，且沒辦法到現場來指認的話，可以到台北、台東地檢署進行指認，或是電話聯繫到花蓮地檢署，都會有專人來幫助。