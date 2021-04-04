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黃姓夫妻雙殞命太魯閣號　指揮中心開專案方便荷蘭兒奔喪

記者賴志昶／台北報導

2021-04-04 19:53:09｜2021-04-04 20:14:24

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成51死、2百人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成50死、202人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌事故，今（4）確認共50人罹難。交通部次長王國材表示，經過與中央流行疫情指揮中心討論後，特別針對該事故啟動海外親屬返台探病或奔喪專案，讓事故親屬能夠安心返台。

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王國材指出，在本次事故50位罹難者當中，有一對黃姓夫婦不幸過世，他們有一位兒子目前仍在荷蘭，為了兼顧防疫與罹難者家屬權益，因此特別與指揮中心討論出「0402太魯閣列車事故返臺探病／奔喪專案」，方便親屬回台探病或奔喪，而該名黃姓夫婦的兒子也將循此方案，於明日飛抵台灣。

至於該專案的流程，指揮中心今日表示，該專案無症狀者得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，但請填寫「旅客入境切結書」，註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協處；搭機當日請以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並請先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

指揮中心指出，民眾入境後接收手機簡訊（須持有國內SIM卡），無症狀者由機場安排防疫計程車送至部立桃園醫院採檢後，於醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地；有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，二採陰性後始可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

指揮中心稱，民眾抵達目的地後，依相關規定申請外出探病或奔喪，其中居家隔離或檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病或奔喪；若為居家隔離或檢疫第5天以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天日內，可向地方衛生單位申請安排外出探病或奔喪；之後民眾若仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限。

指揮中心提醒，無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜；民眾應遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。

最後，指揮中心表示，民眾在台期間因申請外出探病或奔喪所需的採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

▲0402太魯閣列車事故返臺探病奔喪專案。（圖／指揮中心提供）
▲0402太魯閣列車事故返臺探病奔喪專案。（圖／指揮中心提供）
 

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