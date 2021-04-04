護理師為母慶生搭太魯閣號罹難 台大院長悲痛：相當不捨
記者劉育辰／綜合報導
2021-04-04 18:44:41
台鐵408次太魯閣列車在2日，因撞上滑落邊坡的工程車而出軌，造成數百人傷亡慘劇。台大醫院院長吳明賢今（4）日在臉書發文提到，這次罹難者中有一位台大醫院的黃姓護理師，因為要回家幫母親過生日，正巧搭上事故列車，不幸罹難。吳明賢表示，黃姓護理師的家人都住玉里，在職表現優秀，事故後院方已啟動創傷輔導，希望盡量減少她父母親失去愛女的悲痛。
吳明賢在臉書寫發文指出，4月2日的太魯閣號上有一位認真乖巧的白衣天使，總是充滿笑容、有一份無畏懼的心，參加專科護理師訓練，到台大醫院做有挑戰的單位，不幸在回家幫母親過生日的車上罹難。吳明賢也表示，該名護理師在內科加護病房服務，相當盡責也很有愛心，她到台大醫院最有挑戰的單位服務，就是為了累積經歷回家鄉玉里服務，這次不幸罹難，所有同仁都相當難過不捨。
黃護理師的家人都在玉里，這次是要回去陪媽媽過生日。她在台大表現非常優秀，內科加護病房主任都讚不絕口，同病房的護理師、同寢室的同事也都很不捨，周四還看到她在上班，沒想到隔天就發生這種事。吳明賢表示，失去這樣一位資深優秀的護理師，大家都非常難過，台大醫院的臨床心理中心已經與護理部、加護病房一起在想要啟動創傷輔導，協助大家度過悲傷時刻，同仁也在搜集與黃姓護理師相處的點點滴滴，也希望盡量減少她父母親失去乖巧優秀女兒的哀痛。
吳明賢也感嘆，所有重大災難，都是一面照妖鏡，「我們必須檢討是人為疏失或系統失能，要負責而非究責，很多時候我們不是輸給了能力，而是敗給了意外；每一個發生都是一份照見，也是改善的契機」個人系統都要過多一步，遇事才能有備無患。我們只有一個台灣，每個人發自己光就好，不要吹滅別人的燈，一起共渡難關。