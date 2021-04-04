中職／默念阿彌陀佛！李宗賢首轟「被沒收」笑出來
記者鍾東穎/桃園報導
2021-04-04 19:41:24｜2021-04-04 19:49:58
富邦悍將李宗賢今(4)日面對樂天桃猿，本季首轟差點出爐，一度開心「終於出來了嗎？我的全壘打」還跟隊友做完慶祝儀式，笑說當時心裡默念「阿彌陀佛」最後聽到電視輔助判決出界，自己還笑了出來。
7局上李宗賢夯出左外野方向飛球，三壘審判定為陽春全壘打，樂天提出挑戰，此判決看了相當久，李宗賢自己也不確定，「打到有感覺，後來想想那個球比較不彈，所以還是全力衝刺到一壘，看到裁判突然比手勢，我就嚇到，終於出來了嗎？我的全壘打，我還繞了整個壘包。」
還沒等到判決出來，李宗賢先和隊友慶祝，「要相信自己，把儀式做完，不然等判決完再做就沒氣勢。」並笑說，當下其實心裡很希望沒拍到，就能照原判決認定是全壘打。
結果是出界，李宗賢再次站上打擊區，「蠻想笑的。聽人家講看影帶都說界外，心裡一直唸阿彌陀佛，拍不到、拍不到。判決出來自己也偷笑，但心裡依然是亢奮的。」最後仍謹慎對決選到4壞保送，「對這個打席蠻有成就感的。」
李宗賢今天3打數、1安打出現在5局上相當關鍵，安打加上對手失誤，一棒清空滿壘，「前2次打擊也覺得會很遠，但都找到人家手到，那時候滿壘沒多想，順其自然，像前輩說的，打的好不如打的巧，時間對了，鳥安也是會出來。」終場悍將以7:2獲勝，和中信兄弟並列榜首。