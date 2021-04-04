太魯閣號倖存父目睹女兒罹難！一句「讓我抱她」令人心碎

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救難人員進入車廂內，看到堆疊的座椅與堆疊的OHCA傷患，但他們的首要任務是先救出有生命跡象的待援者，他揹著一名跛腳的中年男子到安全處，而這期間，男子不停告訴他「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救他們出來」，他也讓男子靠著隧道牆壁坐下，並且請對方放心。
沒過多久，就看到一名學長抱著滿臉是血的大女兒走過來，雖然大女兒神情呆滯，但意識還算清醒，這也讓救難人員鬆了口氣，不過，正當他要返回車廂內繼續搜救時，卻看到另一位學長抱著一名四肢癱軟、臉上已無血色的小女孩出來，他頓時心想「這不會是小女兒吧？」
學長抱著小女孩朝著OHCA傷患區走去，經過那名中年男子面前時，對方悲慟地說「可以讓我再抱抱她嗎？」這讓兩位救難人員的心態直接崩塌，眼眶泛紅地告訴妹妹要加油，「但我們必須要給他們更大的心理支持，只能忍著悲傷繼續援救」。
結束搜救任務後，PO文的救難人員先到廟裡拜拜淨身，回到家後立馬到浴室洗澡，接著回到房間看到擁抱自己的女兒，他也透露「自己身為父親，對於這種事情更加無法面對，只能抱抱女兒，撫慰一下今天脆弱的心靈」。
許多網友看完也忍不住紅了眼眶，「當媽後看到這種親情的故事，感觸更深刻許多」、「謝謝你們，好令人佩服」、「身為父親真的無法承受這錐心之痛」、「辛苦原PO了，也希望那位爸爸可以堅強」、「好難過......心都碎了」、「感謝所有參與救援的人員」、「『可以讓我再抱抱她嗎？』一句多麼令人肝腸寸斷的話」、「發生這種事誰能不鼻酸」。（編輯：許智超）