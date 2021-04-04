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太魯閣號倖存父目睹女兒罹難！一句「讓我抱她」令人心碎

編輯中心/綜合報導

2021-04-04 23:27:34｜2021-04-04 23:49:29

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成51死、2百人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
▲太魯閣號發生出軌意外，一名倖存父親的小女兒被救出時已呈OHCA（心肺功能停止）。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
台鐵408次太魯閣列車2日因撞上滑落邊坡的工程車而出軌，造成50死重大傷亡慘劇。搜救人員第一時間在現場看到一名倖存父親，小女兒被救出時已呈OHCA（心肺功能停止）狀態，這時這位父親一句「可以讓我再抱抱她嗎？」讓現場搜救人員瞬間鼻酸泛淚。

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網友在《爆廢1公社》分享太魯閣號救難人員的貼文，這位救難人員表示，結束救援後，再怎麼疲憊都睡不著，因為腦海中還不斷打轉著救援過程的畫面，「抵達災害現場後，直接進入隧道內的第八節車廂（車頭）進行救援，車廂內有意識的患者不斷被送出，原先在裡面的學長已體力透支，換我們進去接手救援」。

救難人員進入車廂內，看到堆疊的座椅與堆疊的OHCA傷患，但他們的首要任務是先救出有生命跡象的待援者，他揹著一名跛腳的中年男子到安全處，而這期間，男子不停告訴他「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救他們出來」，他也讓男子靠著隧道牆壁坐下，並且請對方放心。

沒過多久，就看到一名學長抱著滿臉是血的大女兒走過來，雖然大女兒神情呆滯，但意識還算清醒，這也讓救難人員鬆了口氣，不過，正當他要返回車廂內繼續搜救時，卻看到另一位學長抱著一名四肢癱軟、臉上已無血色的小女孩出來，他頓時心想「這不會是小女兒吧？」

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▲ 太魯閣號2日發生出軌意外，釀成50死、2百人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
學長抱著小女孩朝著OHCA傷患區走去，經過那名中年男子面前時，對方悲慟地說「可以讓我再抱抱她嗎？」這讓兩位救難人員的心態直接崩塌，眼眶泛紅地告訴妹妹要加油，「但我們必須要給他們更大的心理支持，只能忍著悲傷繼續援救」。

結束搜救任務後，PO文的救難人員先到廟裡拜拜淨身，回到家後立馬到浴室洗澡，接著回到房間看到擁抱自己的女兒，他也透露「自己身為父親，對於這種事情更加無法面對，只能抱抱女兒，撫慰一下今天脆弱的心靈」。

許多網友看完也忍不住紅了眼眶，「當媽後看到這種親情的故事，感觸更深刻許多」、「謝謝你們，好令人佩服」、「身為父親真的無法承受這錐心之痛」、「辛苦原PO了，也希望那位爸爸可以堅強」、「好難過......心都碎了」、「感謝所有參與救援的人員」、「『可以讓我再抱抱她嗎？』一句多麼令人肝腸寸斷的話」、「發生這種事誰能不鼻酸」。（編輯：許智超）

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