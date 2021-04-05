連假最後一天 收假日天氣晴到多雲、北東涼
記者許家禎/台北報導
2021-04-05 07:38:00
今（5）日是清明連假最後一天，中央氣象局指出，今日仍受東北季風影響，清晨北台灣低溫約14到16度、大台北約19到20度、竹苗高溫約21到23度，中南部約26到28度。而各地多為晴到多雲，只有花東及午後中南部山區有零星降雨，至於沿海風強浪大，提醒民眾特別注意。
氣象局指出，今日清晨北台灣低溫有14到16度，其中大台北近山區平地有局部12、13度的低溫，其他地方約19、20度，白天桃園以北仍偏涼，高溫約18、19度，竹苗及東半部也稍有涼意、高溫約21至23度，中南部則較為舒適，高溫約26至28度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化；各地大多為晴到多雲，只有花東及午後中南部山區有零星降雨。
而東北風明顯偏強，台南以北至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區、大臺北地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大，海上作業及海邊活動請特別注意安全。
氣象局也指出，影響台灣天氣的東北季風第一波水氣較少，強度接近大陸冷氣團，第二波水氣較多，強度待觀察。第一波東北季風或大陸冷氣團影響至週二（6日）清晨，北台灣低溫只有14度、15度左右，中部及花蓮低溫約17至18度，其他地區低溫19、20度；週二白天起至週三（7日）冷空氣強度減弱，早晚仍偏涼，白天氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。