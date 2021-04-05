收假日上國道！8地雷路段請避開 估國五10到20點最塞
記者許家禎/台北報導
2021-04-05 08:00:50
今（5）日為清明連續假期第4日，也是連假最後一天、收假日，高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局預判易壅塞路段，為國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。
高公局指出，截至今日上午6點為止，國道全線交通量為10.7百萬車公里，預估本日交通量是112百萬車公里，約是平日的1.3倍左右。其中國五，截至上午6點為止，北向雪隧通過量為8578輛次，北向雪隧通過量較108年清明節連假末日增加20%。而上午7點，北部、中部、南部與國五整體路況大致正常。
收假日北部路況預報部分，預估國一北向新竹系統至湖口路段，壅塞時間約在下午3點到7點。國三北向關西至大溪路段，壅塞時間約下午2點到6點。國五北向宜蘭至坪林則是上午10點到下午8點，行車時速可能只有20到40公里。
中部路況部分，預估國一北向西螺至埔鹽系統，壅塞時間約在下午3點到7點。國一北向南屯至后里路段則是下午3點到5點。國三北向竹山至中興路段則是下午5點到8點，行車時速都可能只有20到40公里。至於南部地區，預估國十西向仁武至左營端，下午3點到8點同樣壅塞。
而今日國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向入口高乘載管制、7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。