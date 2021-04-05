太魯閣號第5節車廂凌晨拖出 今擬南北口雙向施工
記者許家禎/台北報導
2021-04-05 09:14:29｜2021-04-05 09:19:00
台鐵太魯閣號2日上午發生出軌意外，造成50人死亡、超過200人受傷，今（5）日清晨2點15分左右，第5節車廂拖出，車廂前段明顯因擠壓而變形。目前隧道內僅剩第6、7、8節3列車廂未移出，預估今日南北口擬雙向施工，其中第7、8節車廂可能從另一頭拖到隧道口進行切割，但目前仍在考慮可行性。
台鐵408次太魯閣號列車2日行經花蓮大清水隧道北口時，疑似被邊坡滑落的工程車影響撞上出軌，造成50人死亡、超過200人受傷。隔天3日早晨6點開始拉出第1節車廂，4日上午第2、第3車廂陸續脫離。經過多日搶救，5日凌晨2點15分左右，第5節車廂拖出，由柴電機車拖離至和仁車站，目視車廂前段明顯因擠壓而變形。
目前現場清空作業，隧道內僅剩第6、7、8節3列車廂未移出，但因為6、7、8節車廂是這次事故最慘烈的，且當中疑似仍有散落的遺體部分，因此第5節車廂拖出後，將由相關人員進入場勘，當中也討論到第7、8節車廂可能從另一頭拖到隧道口進行切割，但擔憂拖行有難度，目前南北口擬雙向施工。交通部長林佳龍昨晚（4日）表示，預計3個工作天內能將所有車廂移出。