名家論壇》阿術克斯／災難當前，政治人物別當酸民

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一回也看到，很多政治人物在事故發生後，立馬撻伐台鐵，當然可以理解也相信是出自於關心，希望未來不要再發生事故，但是要提醒的是，罵人容易，做事很難，固然點出問題批判是一件很重要的事情，但是該在什麼時候說什麼話，更是做一個成熟的政治人物要有的認知；政治人物希望自己有存在價值，在老百姓的心中有存在感，但是存在感也絕對不等於是好感。
比如，正當大家都還在進行搶救，國民黨臉書卻是用不入流的文字消遣政府，把事故當作政治攻防的時機點，很不妥也很沒人性。所以該發文在臉書上po出後隨即引來各界罵聲，逼得國民黨趕緊刪除貼文，真是早知如此，何必當初。
除此之外，前行政院長張善政在臉書的發文也是令人感到無言，他寫道不只台鐵，整個國家都出了問題，風不調、雨不順、國不泰、民不安，結果也是在慘遭抨擊後刪文。
這類政治人物的不得體言論，同樣也出現在最近台灣面臨的缺水危機時刻。台中、苗栗供水區4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區供水，台中、苗栗、新竹、北彰化等部分地區採分兩區「供五停二」民生限水，一週供水五天停水兩天。
因此經濟部長王美花到自來水公司，去視察中部地區「供五停二」措施實施的整備工作，這是一場中央與地方共同迎戰缺水的會議，結果在場的台中市長盧秀燕竟然質疑自來水公司在台中、水利署也在台中，全台都面臨乾旱，為什麼台中市卻是第一個分區限水的區域。這樣的言論也太酸民、太任性、太反智了，很難想像這是身為行政首長說出來的話。
總得來說，無論是太魯閣號事故，還是台灣缺水危機，除了當下立即要解決的問題以外，面對結構性問題，做好長遠且完善的工作是非常重要。至於政治人物應該要做什麼事，要說什麼話，有調查權力者就快速進行後誠實公開，如果有協調資源權力者就快統合動作，如果掌握有行政資源者，就少說廢話少當酸民，趕緊解決老百姓的問題吧！
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com