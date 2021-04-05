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名家論壇》阿術克斯／災難當前，政治人物別當酸民

文/阿術克斯

2021-04-05 09:26:33

台鐵太魯閣號
▲台鐵太魯閣號4月2日上午意外出軌，造成51人死亡、約2百人輕重傷，為台鐵近年來最嚴重的事故。（圖／美聯社／達志影像）
台鐵太魯閣號事故造成了巨大傷害，對家屬而言是難以平復的痛，政府該扛起的最大責任就是全面體檢台鐵行車安全事項及制度規章，防堵未來任何的人為疏失漏洞發生。這次事故原因已經由國家運輸安全調查委員會進行調查中，在未來，各方責任的釐清，意外的如何避免，制度的改正缺失，都務必要一一處理。

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再者，雖然每一次事故的成因不同，該改進的地方不同，但是台鐵長年的沉痾問題，也應該一併進行改革。尤其，只要有事故發生，我們往往習慣企圖找出那「唯一的戰犯」，彷彿只要把他抓出來，把所有罪過都放在他身上，所有的傷痛就可以有了歸屬。可惜事情並沒那麼容易簡單，不論是安全管控、人事組織，還是財務經管，把台鐵方方面面都整頓好了，才是真正負責任的政府。

這一回也看到，很多政治人物在事故發生後，立馬撻伐台鐵，當然可以理解也相信是出自於關心，希望未來不要再發生事故，但是要提醒的是，罵人容易，做事很難，固然點出問題批判是一件很重要的事情，但是該在什麼時候說什麼話，更是做一個成熟的政治人物要有的認知；政治人物希望自己有存在價值，在老百姓的心中有存在感，但是存在感也絕對不等於是好感。

比如，正當大家都還在進行搶救，國民黨臉書卻是用不入流的文字消遣政府，把事故當作政治攻防的時機點，很不妥也很沒人性。所以該發文在臉書上po出後隨即引來各界罵聲，逼得國民黨趕緊刪除貼文，真是早知如此，何必當初。

除此之外，前行政院長張善政在臉書的發文也是令人感到無言，他寫道不只台鐵，整個國家都出了問題，風不調、雨不順、國不泰、民不安，結果也是在慘遭抨擊後刪文。

這類政治人物的不得體言論，同樣也出現在最近台灣面臨的缺水危機時刻。台中、苗栗供水區4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區供水，台中、苗栗、新竹、北彰化等部分地區採分兩區「供五停二」民生限水，一週供水五天停水兩天。

因此經濟部長王美花到自來水公司，去視察中部地區「供五停二」措施實施的整備工作，這是一場中央與地方共同迎戰缺水的會議，結果在場的台中市長盧秀燕竟然質疑自來水公司在台中、水利署也在台中，全台都面臨乾旱，為什麼台中市卻是第一個分區限水的區域。這樣的言論也太酸民、太任性、太反智了，很難想像這是身為行政首長說出來的話。

總得來說，無論是太魯閣號事故，還是台灣缺水危機，除了當下立即要解決的問題以外，面對結構性問題，做好長遠且完善的工作是非常重要。至於政治人物應該要做什麼事，要說什麼話，有調查權力者就快速進行後誠實公開，如果有協調資源權力者就快統合動作，如果掌握有行政資源者，就少說廢話少當酸民，趕緊解決老百姓的問題吧！

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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