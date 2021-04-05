山坡上不只李義祥？乘客曝光「關鍵照片」 戳破現場謊言
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 10:08:09
台鐵太魯閣408車次日前撞上工程車後導致列車出軌，釀成50死200傷的重大事故。事發當時，台鐵聲稱「初步調查，是工地主任李義祥一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡」。不過，就有倖存者拍下「關鍵照片」，指出在事發時，邊坡上根本不只李義祥一人。
原PO在PTT貼文指出「那個啊，一開始的時候李義祥說是一個人回工地巡查，接著又被人拍到身旁還有另一個男子，結果臉書上又有當天逃過一劫的乘客拍下照片，表示山坡上面根本不只一人，所以山坡上面到底有多少人？」
只見網友貼出的照片，山坡上至少就已經站了五人，李義祥站在最後邊低頭使用手機，令乘客質疑，如果像台鐵說的只有工地主任李義祥到場視察，那麼其他旁邊的人又是誰？而該名爆料的網友也表示「我家人當時在最後一節車廂，在第一時間下車時拍下的照片，山坡上絕對不只一人」。
照片曝光後，引發不少網友議論「這篇要幫高調」、「說是因為事故圍觀的，我就想問誰會跑到工地邊坡？如果不是工程人員誰會去那個工地？」、「有這麼巧，三人都穿藍色衣服？」、「「這絕對是關鍵事證」、「一開始說自己獨自巡工地，看來是謊言」、「看起來就是出來扛的吧，現場不只一人李一人」、「是不是真的在偷偷施工啊，真的要查清楚，不是推一個李義祥出來背鍋就沒事，50條人命吶」。（編輯：張嘉哲）