新竹縣移動空品監測車上路 加強空氣品質監控

新竹縣是高科技產業重鎮，轄內有湖口、台元、竹科等工業區，縣長楊文科也裁示環保局加強空氣汙染防制及改善，今年度新竹縣環保局正式年導入移動式「空氣品質監測車」，將針對縣內工業集中地區、新開發計畫及潛在污染熱區等易發生空污事件地區，執行不定期連續監測，逐步建立完整空氣品質背景資料，隨時監控污染熱點及追蹤改善情形，確實掌握縣內潛在污染源附近區域空氣品質變化情形，讓空污事件無所遁形。





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近日，新竹縣環保局局長朱振群邀集在地關切空氣品質監測車執行情形的吳旭智、杜文中、鄭美琴、林禹佑、鄭昱芸等議員一同了解監測車執行原理及情況。





朱振群表示，新竹縣政府環境保護局近年來在空氣污染防制採取多面向的努力下，空氣品質提升已見初步的成效，環保署於民國109年底公布最新的「直轄市、縣(市)各級空氣污染防制區」，除了最新納入計算的臭氧(八小時)濃度標準外，新竹縣的空氣品質平均均符合二級防制區空氣品質標準，僅次於宜蘭花東地區。空品監測車相較本縣原有之固定式空氣品質測站及微型監測站，其機動性可補足固定式測站不及之處，而監測車採用的檢測方法均合環檢所規定，因此較微型感測器可分析之項目多、數據之準確度高等優勢。





新竹縣環保局表示，新竹縣移動式空氣品質監測車已正式上路，移動式空氣品質監測車監測項目包含PM10、PM2.5、O3、NOX、SO2、CO、THC、溫度、濕度、風向及風速，並依據測站或地區特性選擇性執行揮發性有機污染物(VOCs)監測，將於縣內各區域進行機動性監測，即時掌握空氣中污染物濃度變化情形。後續將持續監督工作，促使縣內工業區等潛在污染產業做好相關改善措施，以維護良好空氣品質及生活環境，提供民眾良好環境品質。



