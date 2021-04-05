站票旅客當心！專家曝「火車最危險位置」：非死亡即重傷

台鐵太魯閣號在此次清明假期中發生重大出軌事故，目前已釀成50死、200人輕重傷的慘劇，意外發生後舉國同哀，但除了哀悼，大家更想知道如何才能終結悲劇的一再發生？許多網友都在討論「火車坐哪裡最危險？」對此，專家也出面解答了，就是「車頭」、「車門」和「站票」。

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先前有網友在PTT八卦板以「火車坐第幾節最安全？」為題發文，他表示「我猜想，應該第一節首當其衝最危險，中間也危險因為被擠壓」，並不解地詢問大家「那這樣，是不是最後一節最安全？」文章一出，立刻掀起鄉民熱議，「後面被追尾也不是不可能，中間出軌會被甩出去」、「理論上後面幾節是比較安全」、「感覺就是命，多把握當下比較實際」、「沒有絕對的安全，死神想找上你就躲不掉，看看上次遊覽車事件，死的都是左後方，誰想的到，各種撞擊方式」。

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成50死、200人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）

而究竟真實答案為何？根據《自由時報》報導，台鐵員工分析，若以個別車廂考量，座位比站票安全，若以列車前進方向來看，中間座位又比前面的座位安全，主要是撞擊力會遞減。至於購買站票的旅客該站哪較安全？台鐵員工也提醒，千萬別站在「潰縮區」，也就是旅客最喜歡聚集的上下車門處，因為一旦發生事故，站在這的旅客不是死亡就是重傷。





另外，根據《ETtoday》報導，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠表示，「坐哪都一樣安全，只是機率問題」，由於事故的撞擊形式都是不同的，有可能有追撞、對撞、側撞，沒有一個絕對值，因此鄧志忠認為「都一樣安全」。最重要的是，在火車內的「坐姿」，只要不是站立，行進間採「正常坐姿」，就可以擁有比較好的重心，面對事故發生時就能降低傷害。（編輯：許苡晴）



