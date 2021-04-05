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台鐵事故頻傳　國民黨團：沒血沒淚、怠惰政府殺人

記者劉育辰／台北報導

2021-04-05 10:41:52

太魯閣事故
▲國民黨團5日召開記者會，要行政院院長蘇貞昌及交通部部長林佳龍下台，為太魯閣脫軌事故負責。（圖／記者劉育辰攝 2021.04.05）
交通部長林佳龍昨日深夜在臉書上宣布，以為台鐵太魯閣號事故向總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌請辭，並表示辭職是最基本的負責，「我留下的日子不是戀棧，而是求能善後。」不過，國民黨團今（5）日則是召開記者會，要求林佳龍與行政院院長蘇貞昌立即下台，並要林佳龍接受調查、究責。黨團首席副書記長陳玉珍則直指，「這個怠惰政府就是個殺人的政府。」

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國民黨團今日上午舉行記者會。與會的黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍以及立委洪孟楷先是為太魯閣號事故默哀1分鐘，並宣布捐助100萬元專款給花蓮縣及台東縣政府，作為賑災之用。

鄭麗文質疑，肇事工程車當時恐怕不是因為沒拉手煞車所以從邊坡滑落，很有可能根本就有人正在操作，且因操作不當才會失控導致事故，更痛批台鐵缺乏公安意識與督導工作，交通委員會下週三就會要求成立調閱小組，調查事故相關行政責任。鄭麗文也提到，台鐵幕僚竟然在事故後的內部會議中，為求降低台鐵局的責任、甩鍋給承包商及監造，發生這麼嚴重的事故，竟然可以沒血沒淚到這種程度，已非「官僚」可以形容。

鄭麗文表示，在上次普悠瑪事件後，蔡英文跟時任行政院院長、現在的副總統賴清德都說要痛定思痛、要成立台鐵總體檢專責小組，結果新上任的蘇貞昌卻不聞不問，從此在政院消聲匿跡無下文，「到底要多少人命才能喚回這些官僚的良心？」蔡英文必須向國人鄭重道歉，更點蘇貞昌欠國人一個交代，也欠50位因事故身亡的家屬一個交代，應該與林佳龍一起下台，還要展開行政責任調查。

陳玉珍則直指，這次的太魯閣事故，就是政府殺人事件，是不負責任的政府親手拆散了無數家庭，台鐵事故頻傳，讓返鄉的路成了「不歸路」；台鐵、政府花了很多錢做宣傳，但蘇貞昌卻連毒品會議、治安會議、食安會議都沒有召開，50個破碎的家庭，豈止是交通部長下台就可以負責。

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