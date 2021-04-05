台鐵事故頻傳　國民黨團：沒血沒淚、怠惰政府殺人

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鄭麗文質疑，肇事工程車當時恐怕不是因為沒拉手煞車所以從邊坡滑落，很有可能根本就有人正在操作，且因操作不當才會失控導致事故，更痛批台鐵缺乏公安意識與督導工作，交通委員會下週三就會要求成立調閱小組，調查事故相關行政責任。鄭麗文也提到，台鐵幕僚竟然在事故後的內部會議中，為求降低台鐵局的責任、甩鍋給承包商及監造，發生這麼嚴重的事故，竟然可以沒血沒淚到這種程度，已非「官僚」可以形容。
鄭麗文表示，在上次普悠瑪事件後，蔡英文跟時任行政院院長、現在的副總統賴清德都說要痛定思痛、要成立台鐵總體檢專責小組，結果新上任的蘇貞昌卻不聞不問，從此在政院消聲匿跡無下文，「到底要多少人命才能喚回這些官僚的良心？」蔡英文必須向國人鄭重道歉，更點蘇貞昌欠國人一個交代，也欠50位因事故身亡的家屬一個交代，應該與林佳龍一起下台，還要展開行政責任調查。
陳玉珍則直指，這次的太魯閣事故，就是政府殺人事件，是不負責任的政府親手拆散了無數家庭，台鐵事故頻傳，讓返鄉的路成了「不歸路」；台鐵、政府花了很多錢做宣傳，但蘇貞昌卻連毒品會議、治安會議、食安會議都沒有召開，50個破碎的家庭，豈止是交通部長下台就可以負責。