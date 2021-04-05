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中國「船海戰術」收緊南海控制　美專家怒批：太陰險！

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-05 11:23:20

南海 中國漁船
▲菲律賓、越南、中國都稱擁有主權的牛軛礁，三月傳出有大量中國漁船聚集，引起兩國的不滿。（圖／美聯社／達志影像）
美國航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）打擊群昨（4）日上午經由麻六甲海峽進入南海，中國智庫特別發文指美方實戰部署意味增強，再度引起外界關注南海局勢。《紐約時報》4日報導指，中國正透過大量船隻滯留的方式，收緊對南海的控制勢力。

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報導指，這些中國船隻像不速之客一樣不願離開南海，且隨著時間推移，越來越多的船聚集。中國官方稱這些只是漁船，但卻沒有一艘正在打漁，數十艘船甚至將彼此綁在一起，整齊的排列在海面上。

《紐約時報》分析，這些漁船是中國在南海主權爭議上的新戰術，過去中國在南海興建人工島嶼、軍事基地，被不滿的菲律賓一狀告上國際法庭，現在中國想透過大量船隻干擾其他國家，這樣的行動已經有了功效。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲於牛軛礁周邊聚集的中國「漁船」。（圖／美聯社／達志影像）
戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明度倡議主任波林（Greg Poling）表示，中國堅信，只要壓力夠大、時間夠長就可以將其他東南亞國家趕出南海，波林不禁感嘆，「（中國）真是太陰險了！」中國船隻佔據礁石、油氣田或是漁場，長期下來，漁民不堪其擾就會自己退出，最後中國就能拿下整個地區。

《紐約時報》指，中國在南海的行動反映出在習近平領導下，該國不斷增長的自信。中方想要試探拜登政府還有南海鄰國，南海周邊國家在經濟上日益依賴中國以及需要中國提供新冠病毒（COVID-19）疫苗。

上個月在牛軛礁（Whitsun Reef）周遭，有220艘中國船隻聚集在周邊，引起同樣宣稱擁有牛軛礁主權的菲律賓、越南的不滿。菲律賓陸軍將軍洛倫扎納（Delfin Lorenzana）指控中方行為是「明顯的挑釁」；越南外交部批評中國侵犯了該國的領土，要求船隻立刻離開。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《紐約時報》指出，漁船聚集在有主權爭議的島嶼周邊是中國近期在南海增強控制力的新戰略。（圖／美聯社／達志影像）
然而過了一週的時間，根據「Maxar Technologies」的衛星照片，仍有許多船隻停留在牛軛礁附近。此外，牛軛礁以北100英里外，一個菲律賓控制的中業島（Thitu）附近出現了45艘中國船隻聚集。

面對這些不速之客，菲律賓官方態度卻非常柔軟，表示這些中國船隻只是為了躲避暴風雨，希望他們天氣好轉時能夠離開。

然而，《紐約時報》認為，中國船隻聚集實際上反映出總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）討好北京的戰略失敗了。菲律賓自由黨參議員德利馬（Leila de Lima）批評，杜特蒂太過懦弱，放任中國霸凌自家人。

近日中國提供的新冠疫苗抵達馬尼拉，且預計在5月前會送來400萬劑，中國駐菲大使黃溪連在疫苗抵菲後還特別會見了杜特蒂。菲律賓前最高法院法官、海事糾紛專家卡爾皮奧（Antonio Carpio）表示，中國正在海域上侵犯菲律賓，但一方面又用疫苗收買人心，菲律賓千萬不能掉入中國的公關陷阱。

中國「漁船」群聚的行為加劇了南海的緊張局勢，還有對台灣的威脅，這些都可能成為美中對抗的閃火點（flash point）。雖然美國還未在南海議題上明確表態，但已多次公開譴責中國的侵略性策略，包括軍事基地工程，美國也派出海軍艦船例行巡航，挑戰中國所謂的限制任何軍事活動的權利。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也透過推特，強調美國對盟友的支持以及捍衛國際秩序的決心。

▲美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」，遭中國軍方指控於
▲美國近期多次派遣軍艦至南海執行航行自由任務。圖為美軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」。（圖／翻攝自 USS Mustin DDG 89 臉書）
 

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