中國「船海戰術」收緊南海控制　美專家怒批：太陰險！

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《紐約時報》分析，這些漁船是中國在南海主權爭議上的新戰術，過去中國在南海興建人工島嶼、軍事基地，被不滿的菲律賓一狀告上國際法庭，現在中國想透過大量船隻干擾其他國家，這樣的行動已經有了功效。
戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明度倡議主任波林（Greg Poling）表示，中國堅信，只要壓力夠大、時間夠長就可以將其他東南亞國家趕出南海，波林不禁感嘆，「（中國）真是太陰險了！」中國船隻佔據礁石、油氣田或是漁場，長期下來，漁民不堪其擾就會自己退出，最後中國就能拿下整個地區。
《紐約時報》指，中國在南海的行動反映出在習近平領導下，該國不斷增長的自信。中方想要試探拜登政府還有南海鄰國，南海周邊國家在經濟上日益依賴中國以及需要中國提供新冠病毒（COVID-19）疫苗。
上個月在牛軛礁（Whitsun Reef）周遭，有220艘中國船隻聚集在周邊，引起同樣宣稱擁有牛軛礁主權的菲律賓、越南的不滿。菲律賓陸軍將軍洛倫扎納（Delfin Lorenzana）指控中方行為是「明顯的挑釁」；越南外交部批評中國侵犯了該國的領土，要求船隻立刻離開。
然而過了一週的時間，根據「Maxar Technologies」的衛星照片，仍有許多船隻停留在牛軛礁附近。此外，牛軛礁以北100英里外，一個菲律賓控制的中業島（Thitu）附近出現了45艘中國船隻聚集。
面對這些不速之客，菲律賓官方態度卻非常柔軟，表示這些中國船隻只是為了躲避暴風雨，希望他們天氣好轉時能夠離開。
然而，《紐約時報》認為，中國船隻聚集實際上反映出總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）討好北京的戰略失敗了。菲律賓自由黨參議員德利馬（Leila de Lima）批評，杜特蒂太過懦弱，放任中國霸凌自家人。
近日中國提供的新冠疫苗抵達馬尼拉，且預計在5月前會送來400萬劑，中國駐菲大使黃溪連在疫苗抵菲後還特別會見了杜特蒂。菲律賓前最高法院法官、海事糾紛專家卡爾皮奧（Antonio Carpio）表示，中國正在海域上侵犯菲律賓，但一方面又用疫苗收買人心，菲律賓千萬不能掉入中國的公關陷阱。
中國「漁船」群聚的行為加劇了南海的緊張局勢，還有對台灣的威脅，這些都可能成為美中對抗的閃火點（flash point）。雖然美國還未在南海議題上明確表態，但已多次公開譴責中國的侵略性策略，包括軍事基地工程，美國也派出海軍艦船例行巡航，挑戰中國所謂的限制任何軍事活動的權利。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也透過推特，強調美國對盟友的支持以及捍衛國際秩序的決心。