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國光女神穿「心機比基尼」邪惡彎腰　超兇事業線全放送

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-05 11:26:50

▲蘇心甯曬超辣比基尼。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲蘇心甯曬超辣比基尼。（圖／翻攝蘇心甯IG）
「國光女神」蘇心甯（Lala）外型甜美，卻擁有「核彈級」火辣美胸，為了慶祝今（5）日是兒童節，她在臉書上放了比基尼美照，「超兇事業線」讓網友全暈船，大呼這位兒童發育也太好。

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▲蘇心甯外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲▼蘇心甯外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲蘇心甯外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝蘇心甯IG）
蘇心甯曬出戲水美圖，她身穿紅色性感比基尼，胸前開洞的設計讓蘇心甯傲人雙峰呼之欲出，肩帶似乎也承載不住超有料的身材，被撐得些微下墜，蘇心甯微微彎腰的姿勢，拱出完美細腰和翹臀，身材曲線非常火辣。

▲蘇心甯比基尼開洞設計展現美胸。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲蘇心甯比基尼開洞設計展現美胸。（圖／翻攝蘇心甯IG）
蘇心甯逗趣地說：「祝我兒童節快樂！」讓網友見狀直噴鼻血，紛紛留言「哪裡有這麼好身材兒童」、「這位兒童也太逆天了吧」、「兒童不宜」、「這位兒童的發育也太好了吧」、「哪有這麼辣的女童」。

▲蘇心甯是國光女神。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲▼蘇心甯是國光女神。（圖／翻攝蘇心甯IG）
▲蘇心甯是國光女神。（圖／翻攝蘇心甯IG）
 

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