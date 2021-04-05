國光女神穿「心機比基尼」邪惡彎腰　超兇事業線全放送

「國光女神」蘇心甯（Lala）外型甜美，卻擁有「核彈級」火辣美胸，為了慶祝今（5）日是兒童節，她在臉書上放了比基尼美照，「超兇事業線」讓網友全暈船，大呼這位兒童發育也太好。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼蘇心甯外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝蘇心甯IG）×▲▼蘇心甯外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝蘇心甯IG）×蘇心甯曬出戲水美圖，她身穿紅色性感比基尼，胸前開洞的設計讓蘇心甯傲人雙峰呼之欲出，肩帶似乎也承載不住超有料的身材，被撐得些微下墜，蘇心甯微微彎腰的姿勢，拱出完美細腰和翹臀，身材曲線非常火辣。▲蘇心甯比基尼開洞設計展現美胸。（圖／翻攝蘇心甯IG）×▲蘇心甯比基尼開洞設計展現美胸。（圖／翻攝蘇心甯IG）蘇心甯逗趣地說：「祝我兒童節快樂！」讓網友見狀直噴鼻血，紛紛留言「哪裡有這麼好身材兒童」、「這位兒童也太逆天了吧」、「兒童不宜」、「這位兒童的發育也太好了吧」、「哪有這麼辣的女童」。▲▼蘇心甯是國光女神。（圖／翻攝蘇心甯IG）×▲▼蘇心甯是國光女神。（圖／翻攝蘇心甯IG）× 夏宇童動邪念偷拍校花 下秒內褲走光現世報4星座「當你自己人」是福氣！唐綺陽：好到爸媽自嘆不如遭爆閃辭TVBS新聞部副總 詹怡宜坦承3年前就有退休念頭