李義祥疑開車落跑？倖存者「對話紀錄」曝：工人邊笑邊聊

台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大事故，疑似因邊坡工程車掉落，導致列車出軌，目前已釀成50人死亡、超過200人受傷。而意外發生後，包商李義祥僅表示，自己連假期間一人去巡視工地。對此，有網友就貼出照片打臉，只見李義祥與其他工人疑似站在山坡上目睹車禍，未及時打電話求救也未下來幫忙，甚至開著另一台工程車落跑，更有倖存者貼出案發當時的「對話截圖」，指證「看到施工單位的人一邊看一邊笑著聊」，種種證據與畫面都指向「案發時工地內不只李義祥一人」。

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太魯閣號出軌發生憾事後，李義祥稱，他當天一人回去巡視工地，不過，有不少倖存者都在PTT討論「

408次太魯閣號嚴重事故

」的版面，曝光事發過程。有網友就在回文中PO出一張LINE「對話截圖」，看起來像是一名倖存乘客與朋友的對話。他表示，事發後，他所在的車廂有一位女乘客受傷，「一開始一直叫，後來沒聲音了，旁邊圍著的人一直在說，叫她不要睡著」，聽女乘客說是腳被壓到，她痛到沒辦法走。該名疑似倖存者乘客更指出，從車廂脫困後走到集合點的路上，「經過施工單位，他們的人還一邊看一邊笑著聊，搞不清楚事情很大條嗎？」

▲有倖存者在討論「408次太魯閣號嚴重事故」的版面PO出一張對話截圖，指證「經過施工單位，他們的人還一邊看一邊笑著聊」。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友透露，事發當時，老婆也在車上，因坐在第三車，衝擊力較小，人平安無事，他更透露，事故一段時間後「工程人員全部跑光了」、「旁邊工地的工人全部跑光」。（圖／翻攝自臉書）

此外，還有另一張對話紀錄顯示，某位網友的老婆當時也在車上，因為坐在第三車，衝擊力較小，人平安無事，他也曝光自己案發時看到的景象，直指「工程人員全部跑光了」、「旁邊工地的工人全部跑光」。

而從這兩張對話截圖，加上李義祥與其他工人站在山坡上目睹車禍的照片，都足以證明事發當天「不只李義祥一人」，不過，這些對話紀錄截圖到底出自哪名倖存者？是否能列為本案證據？皆有待檢調釐清。（編輯：許苡晴）