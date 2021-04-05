發文反對衛福部成立救災專戶？葉匡時澄清：本人並非作者
台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，死傷慘重，衛福部為了協助救災民眾成立捐款專戶，但網路上卻瘋傳前交通部長葉匡時質疑「 衞福部憑什麼資格成立捐款專戶？」的發文，對此，他本人今（5）日公開澄清，他只是用Line轉傳該篇文章，並非作者本人。
網路上近日傳出，葉匡時發文質疑「衞福部憑什麼資格成立捐款專戶？」第一、受傷民眾理應接受出事單位的醫療服務及費用賠償，不是嗎？第二、死亡者及受傷者不是理應領取出事單位的保險公司賠償嗎？第三、現場救援人員及出事家屬不是有花蓮旅行公會提供的免費旅館住宿嗎？第四、現場工程的修繕不是應由台鐵來自負認列支出嗎？那麼請告訴人民，衞福部還要接受什麼捐款收入？如果還要像高雄氣爆事件一樣作一些虛報金額圖利特定人士的藝術紀念裝置的話，報歉請自付，人民不再買單了！如果是要補空虧損讓你們個個肥貓年終獎金領好領到滿的話，這次，人民該清醒了！就讓政府自負其責吧！
葉匡時稍早在臉書上表示，「昨日網路多人傳一篇假我名反對衛福部發起台鐵救災捐款專戶之事，本人在此澄清，此文絕非我作」。
葉匡時指出，日前確實有人傳此文給他，他也曾在少數個人之 line 群轉傳此文，做為群友討論之用，但本人並非作者，有人假我名大量轉傳此文，不知居心為何？對於這次不幸事件，本人身為前交通部長，實在不宜表達任何意見，以免造成無端爭議。謹此聲明。
新聞來源為Newtalk 新頭殼