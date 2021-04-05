裝護欄就能擋住工程車？網揭「1防護重點」：至少有希望

台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大事故，因邊坡工程車掉落，導致列車出軌，目前已釀成50人死亡、超過200人受傷。意外發生後舉國同哀，不過，大家更想知道如何才能終結悲劇一再發生？不少人一致認為「應該裝設護欄」，然而，有網友就在PTT提問「裝了護欄就能擋住那麼重的貨車嗎？」引來鄉民分析「1防護重點」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

PTT八卦板

發文表示，很多人在說裝護欄裝護欄，但他真的很好奇「裝了護欄就能擋住那麼重的貨車嗎？」他更疑惑地直問「會不會整組護欄都跟著下去，反而更慘？有八卦？」

▲有網友在PTT提問「裝了護欄就能擋住那麼重的貨車嗎？」引來鄉民分析「1防護重點」。（圖／翻攝自批踢踢）

問題一出，網友隨即議論紛紛「有裝有機會啊！」「如果只是緩緩滑落的話，水泥做的護欄扛額住沒問題」、「單個紐澤西護欄就1000kg，要讓卡車輪胎改變方向沿著護欄滑下去絕對做得到，依狀況甚至高速衝撞的卡車都擋得住」、「人員疏失才是重點，其他防堵沒太大作用」、「山路上的護欄都有設，大卡車擋過幾次了，何況這次又不是開車直接衝」、「現在的狀況是有重力+速度，水泥護欄不一定可以完美保護」、「檔不住，除非是消波塊那種大石頭」、「有人不知道紐澤西護欄的凸性可以導正輪胎嗎？」

不過，也有不少人認為，有裝設護欄至少可改變行進方向，不至於直接撞向火車，「起碼可以改變行進方向，不會從邊坡掉下來，而是往另一邊撞山壁」、「如果有裝，可能滑行方向會改變」、「沒做應該各種情況都防不住，如果有，基本的可能有機會改變方向、卡住慢慢下滑」、「改變方向有機會，要擋住不容易」。（編輯：許苡晴）