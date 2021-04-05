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蔡賴蘇捐1個月所得　助太魯閣號事故後續醫療及經濟援助

記者劉育辰／綜合報導

2021-04-05 12:04:37｜2021-04-05 12:04:52

太魯閣號事故
▲總統蔡英文、副總統賴清德及行政院院長蘇貞昌5日宣佈捐出1個月所得，協助太魯閣號事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。（圖／記者陳明安攝）
台鐵太魯閣號408車次在2日發生脫軌事故，造成數百人傷亡。總統府今（5）日透過發言人張惇涵表示，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院院長蘇貞昌都將以個人身份捐出1個月所得，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持；民進黨中央黨部也跟進，捐出100萬元及中央黨部全體黨工將捐款1日所得，盼罹難者家屬、及傷者早日度過難關。

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張惇涵表示，這次台鐵太魯閣號的不幸事故，全體國人同感哀慟，政府各相關單位除了持續進行搶修及善後等各項工作之外；蔡英文、賴清德及蘇貞昌院長也都以個人身分，分別捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。祈願傷者早日康復、逝者安息，政府各單位會全力協助傷者及罹難者家屬，一定會給予最大的幫助；而後續仍有許多工作要進行，政府各單位也一定會全力以赴。

民進黨中央也跟進捐款。發言人顏若芳表示，目最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助。為此，民進黨中央黨部將透過衛福部賑災專戶捐款100萬元。此外，中央黨部全體黨工也將捐款1日所得，以協助事故受傷者及罹難家屬後續醫療、復健丶經濟支持等相關費用，藉以表達最大的關心，也盼罹難者家屬、及傷者早日度過難關。

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