蛋包飯深夜送暖！在台日人「送物資」打氣：我們來報恩的

台鐵太魯閣號發生重大出軌意外，最新統計死亡人數為50人、受傷人數202人。憾事發生後掀起國內外媒體大幅報導，不少民眾關注同時也希望能進一絲綿薄之力協助現場救難。對此，一名在台日人中島健一就在臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》表達關懷之意，更在昨（4）日深夜集結日本民眾的心意送出近百盒蛋包飯，寫上「我們來自日本，我們來報恩的」。

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中島健一於太魯閣翻覆意外發生後，就曾經自己和一群在台日本人不打算只有口頭打氣，更希望能夠提供金援、大家有力就出力，一共有10位日本人等候差遣，更暖心強調「有需要請告知我們，募集物資就送過去，現場隨時都可以當志工，不打擾為主，有需要幫忙請不要客氣，謝謝台灣陪我們度過難關」、「現在是我們報恩的時候了！」。

▲國際媒體報導太魯閣出軌意外，在台日人也集資提供協助。（圖／記者葉政勳攝,2021.04.02）

而4日深夜他也為了感謝台灣當年援救311大地震，一共送達了100多盒蛋包飯和超過80個麵包，期盼能提供辛苦的第一線救難消防人員充飢，紙條上還寫著「台灣的各位辛苦了，我們來自日本，我們來報恩的。一點心意希望你們吃飽，各位恩人別累壞了，日本人與台灣人同在，謝謝你們陪我們走過困難的時候」。

▲ 中島建一等多名 在台日本人深夜送物資。（圖／翻攝日台交流広場（台湾と日本））

不僅如此，

中島建一

也提到「第二批熟食現在載過去中」，簡單表示「我們現在能做的就是填飽大家肚子了」，接著也分享他的感激「看著大家為台灣打拼，真的很尊敬也很偉大，跟台灣當初救我們一樣，我們的承諾有送達了，也請不要再謝謝我們了，這是我們應該做的，一起替這塊土地加油，路程遇到的台灣朋友們，都很保護我真的由衷感謝，請各位英雄恩人們，慢用我們的物資以及宵夜」。

貼文曝光後，許多台灣網友也相當動容，紛紛留言回應「感謝日本好朋友們」、「非常非常感謝熱誠的日本朋友伸出援手！」、「等疫情穩定之後，請讓我到日本旅遊報答你們！非常感謝你們的援助」、「謝謝來自日本朋友的關懷」。（編輯：楊智傑）