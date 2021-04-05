臺中女麗拼經濟 女性公司負責人占比六都之冠

台中市長盧秀燕身為六都唯一女性首長，向來重視女性創業需求，並成功帶動女性創業力。據萬事達卡最新「女性創業指數」統計，台中市公司為女性負責人，約有3萬多家，占比31.99％，位居六都之冠，顯示拼經濟，女力撐起半邊天，台中被視為女性創業首選之地。





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台中市府經發局指出，台中地區女性創業力逐年攀升，目前台中市公司負責人為女性者有3萬3086家，占比31.99%，相較於全國平均30.93%略高，躍升六都首位，女性企業家已是台中經濟發展重要骨幹。





不僅如此，去年受到疫情影響，全臺多數縣市選擇取消大型活動，臺中市首創女性主題的「台中女麗購」大型活動，透過刺激民生消費，60天創造逾16億元產值，提升在地產業經濟效益，助攻產業包括美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等的整體發展。





▲臺中女麗拼經濟，首屆女麗購物節，2個月創造16億消費金額。（圖／台中市府提供）

經發局表示，台中市2020第4季包含營利事業銷售額成長率、公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等四項經濟指標都高居六都第一，營利事業銷售額1兆6258億5867萬元，相較於2019年同期成長兩位數率達10.08％。

此外，配合「臺中女麗購」活動，經發局推出一系列「不只美麗，還有女麗」感動人心的職人故事，以正能量深刻發掘各領域優秀女麗，暢談創業或領導企業開疆拓土的甘苦談，也鼓勵很多創業、營業及消費端的女性。





女性職人亮點，包括如當選2020MVP經理人的好禮協會副理事長王曉薇、專精於工藝領域的楊美玲以及在美容保養品界撐起一片天的「沛美生醫」創辦人李貞緻與台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟，提升女性職人能見度，翻轉女性傳統形象。

臺中為臺灣第二大城市，盧秀燕市長上任以來，引進臺中總投資額達7千餘億元，帶動超過1.6萬工作機會。隨著7月第三屆購物節即將登場，將為在臺中創業的女性帶來多元契機，期許有更多女性加入臺中的創業行列，一起為臺中幸福願景打拼。



