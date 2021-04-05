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愛國抵制被當盤子！中國產球鞋「李寧」炒到一雙21萬

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-05 12:57:14

中國李寧/新疆棉花 抵制
▲中國近期因為新疆議題抵制國際知名運動品牌Nike、Adidas，不少人改買中國品牌「李寧」或是「安踏」。（圖／美聯社／達志影像）
近期各大國際服飾、運動品牌因為人權議題考量，拒絕使用新疆棉花，引起中國官方、網友憤怒抵制。投機商人看準這波「愛國潮」藉機炒作中國自有運動品牌「李寧」的球鞋，價格從1499元人民幣（下同）炒作到48889元，連中國官媒都出來發文怒批「邪氣必須狠剎」要求相關部門出手遏止炒鞋客。

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▲（圖／翻攝自微博）
▲李寧與NBA球星聯名的鞋款，在網路上被大肆炒作。（圖／翻攝自微博）
據中國社群平台微博，中國國產品牌李寧、安踏等門市在抵制外國貨的風潮下，受到不少消費者青睞。但是也出現投機者炒高球鞋價格，李寧以NBA球星韋德（Dwyane Wade）取名的「韋德之道」系列，原價1499元人民幣（約台幣6500元），在購物平台上賣家標為48889元（約台幣21.2萬元）。

還有網友貼文指，連拖鞋也被炒作，原本299元（約台幣1300元）的「韋德之道」魔鬼氈拖鞋，被炒作到899元（約台幣3900）；而安踏與多啦A夢聯名的鞋款，原價499元（約台幣2100元）也被炒到3699元（約台幣1.6萬）。

▲（圖／翻攝自微博）
▲炒作球鞋的議題甚至成為近期微博熱搜。（圖／翻攝自微博）
不過，這些被炒作的球鞋看起來是「有價無市」，真的買單的人不多。李寧最受關注的「韋德之道」系列，發售價1699元，被炒到10889元（約台幣4.7萬），有賣家以8989元（約台幣3.9萬）買下一雙尺碼44的球鞋，是平台上少數成交的個案。

▲（圖／翻攝自李寧零售官方微博）
▲排隊等待購買李寧的人潮。（圖／翻攝自李寧零售官方微博）
中國網友批評，炒鞋背後都是「資本的狂歡」呼籲消費者要理性，有人譴責這些賣家行為「愛國是假，炒鞋是真」，天天吹捧國產品質好實際上只是會了獲益。還有人認為這是在發「國難財」，老百姓根本買不起，也無法支持國貨。

中國官媒《人民日報》評論，不能為了大發橫財，就扔掉了倫理，無底線炒鞋傷害了廣大消費者的愛國情懷，最終傷害整個行業。官媒警告投機者「鞋是用來穿的，不是用來炒的」，呼籲監管部門應該出手降溫炒鞋熱潮。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國網友對炒鞋熱潮的批評。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友對炒鞋熱潮的批評。（圖／翻攝自微博）
▲中國網友對炒鞋熱潮的批評。（圖／翻攝自微博）
 

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