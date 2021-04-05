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收假日車潮湧現　國5雪隧回堵4公里、估塞到晚上10點

記者許家禎/台北報導

2021-04-05 12:59:14

▲今（5）日為清明連假最後一天收假日，國5北上路段在中午以前就已經呈現壅塞狀態，主線雪隧回堵長度約4公里，中午12點40分左右車速僅20到40公里。（圖／擷取自高速公路1968即時影像）
▲今（5）日為清明連假最後一天收假日，國5北上路段在中午以前就已經呈現壅塞狀態，主線雪隧回堵長度約4公里，中午12點40分左右車速僅20到40公里。（圖／擷取自高速公路1968即時影像）
今（5）日為清明連假最後一天收假日，國5北上路段在中午以前就已經呈現壅塞狀態，主線雪隧回堵長度約4公里，中午12點40分左右車速僅20到40公里。高公局預估，國5車多部分，預估要到晚上10點過後才會得到紓解。

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高公局預估，今日國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局預判易壅塞路段，為國1北向南屯-后里、西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北向關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

國道路況預報員陳恩柔指出，國5車多的部分，預估要到晚上10點過後才會得到紓解，其他國1北向新竹至湖口、國3北向關西至大溪都是估計下午2點開始車多，到晚上8點過後紓解。

中部地區國1北向西螺至埔鹽、國1南屯到后里也是下午1到2點到晚上8點有車多狀況。國3北向竹山至中興則是4點到8點有車多壅塞情況。至於南部地區，國十西向仁武到左營下3點出現車多，直到晚上8點。

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