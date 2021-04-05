台鐵太魯閣號出軌案 花檢：不讓被告脫產
中央社
2021-04-05 13:30:44｜2021-04-05 13:35:42
（中央社記者李先鳳花蓮5日電）台鐵太魯閣號出軌案，花蓮檢方依網友貼圖，掌握涉肇事李義祥與另1藍衣男站在邊坡工地往下查看畫面。花檢檢察長俞秀端說，正著手查扣被告財產「一定會努力的不讓被告脫產」。
花蓮地檢署檢察長俞秀端今天表示，李義祥涉案羈押部分，經檢方不眠不休努力，花蓮地院昨天重新裁定羈押禁見，目前檢方也掌握案發現場除了李義祥出現之外「應不只一個人」，已掌握相關證據資料，呼籲民眾事發當時如有在現場拍照、或是知道在場人的姓名，可透過花蓮地檢署專線03-8230159聯絡。
俞秀端強調，檢方正全力防止李義祥脫產，這3天已連續進行3個地點搜索，掌握並正著手查扣被告財產「一定會努力的不讓被告脫產」；至於涉及假日違法施工部分，涉及偵查不公開不便透露。
這起重大交通事故造成50人死亡，隨網友陸續提供照片曝光，除了李義祥在事故發生後出現在邊坡上，另外有一身穿短袖的藍衣男子站在李的身旁；隨後藍衣男穿上一件深色雨絨外套出現在出軌的太魯閣號列車旁。
由於台鐵說法「當天現場停工」，對於吊貨車溜逸20公尺沿施工便道滑落東正線軌道上，以及408次太魯閣號列車撞上的中間這段時間差，究竟工地主任李義祥與藍衣男現身工地，以及事發當下可有做任何緊急處置，都是檢方追查重點。（編輯：孫承武）1100405