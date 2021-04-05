照片曝光不只李義祥！太魯閣號出軌現場一堆人圍觀

臺鐵太魯閣號日前因與工程車擦撞，造成嚴重出軌意外，涉事工程車司機、義祥工業社李義祥在案發後被帶回派出所調查，然而有網友卻揭露，案發當時邊坡上的工地不只一個人，甚至還有許多工人，對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，目前檢方僅掌握2名人士的資訊，若有民眾拍攝到案發當時的照片、或知道在場工人的姓名，皆可提供給檢方。
有網友日前在網路上公布，自己在太魯閣號出軌那日所捕捉到的景象，照片中清晰可見李義祥和另外一名工人站在邊坡上向下查看，甚至還有人拍到，邊坡上有許多工人圍觀，這讓外界質疑，李義祥當日並非一個人開車去工地巡視，而是違反台鐵的命令，擅自於連假期間施工。
對於網友提供的資訊，俞秀端指出，檢方目前推斷，事故當天，案發現場除了李義祥外，「應不只有他一個人」，目前掌握至少2人以上，且已握有相關證據資料，只是在追查下還無法確切得知姓名，因此呼籲民眾，如有事故當天的照片、或知道在場工人的姓名，請與花蓮地檢署（專線03-8230159、LINE ID@329tkjav）聯絡。
俞秀端強調，經過檢方不眠不休的努力，花蓮地院決定重新裁定羈押禁見，目前正防止業者脫產，接下來將會持續搜索，至於涉及假日違法施工的刑責，因涉及偵查不公開不便透露。
新聞來源為Newtalk 新頭殼