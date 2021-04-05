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P聯盟／如何養出下一批「曾吳田」？吳岱豪給出建議

記者黃建霖/彰化報導

2021-04-05 13:48:06

新竹攻城獅明星中鋒吳岱豪
▲新竹攻城獅明星中鋒吳岱豪。（圖／黃建霖攝）
「少俠」田壘昨天打完了生涯職籃最後一戰，國內黃金世代的三大長人「曾吳田」已退其一，不過另外兩人還在職業賽場上馳騁。談到接班問題，今年36歲的吳岱豪認為如今環境和他們當年差很多，年輕長人需要更多發揮空間才能成長。

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田壘、吳岱豪和曾文鼎3位身高超過2米、又才華洋溢、各有特色的天才長人，扛起了過去中華隊在規劃戴維斯之前的禁區。其中田壘得分爆發力強，外線火力凶猛；曾文鼎策應能力好，護框優秀；吳岱豪有低位腳步，籃下終結手感出色，三人可說是中華隊禁區長久以來的擎天柱。

不過近年台灣籃壇雖然不乏200公分以上的長人，但似乎距離要接學長下的棒子還有一段距離，對此吳岱豪認為應該多給一些耐心，同時也期許這些潛力長人能得到更多機會在場上鍛鍊。

「我覺得在我們職業生涯早期，洋將制度沒有那麼好，各隊就算有，也有限制身高，而且也只有一個名額。我們3人也因此擁有更多機會。」吳岱豪如此表示。

另外他也認為，SBL時期他們必須互相對抗，甚至去和洋將正面碰撞，都為他們的成長提供了養分。「因為(表現機會)多了許多，所以我們的經驗值當然會比他們好。學弟們需要的就是多打、多打、多打，那會是很難得的經驗。」

吳岱豪本季擔任球隊隊長，由於球隊使用較年輕的陣容，因此他上場時間並不多，僅有12分鐘左右，場均可貢獻2.67分、1.89籃板和1.17助攻。末節只能使用單洋將時，也是球隊調度上重要的一員。

談到攻城獅本賽季提前結束，他認為有些可惜，也有許多部份需要調整，「我覺得這一季整體來說就是上半季打得太差，所以能否季進後賽的命運掌握在別人手上，這是比較不應該的。但我相信在這一季過後，我們各方面都要進步，外線能力、防守的溝通強化、更早的磨合和更早的建立團隊默契，應該就不會重蹈今年賽季的覆轍了。」

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