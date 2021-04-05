P聯盟／如何養出下一批「曾吳田」？吳岱豪給出建議

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不過近年台灣籃壇雖然不乏200公分以上的長人，但似乎距離要接學長下的棒子還有一段距離，對此吳岱豪認為應該多給一些耐心，同時也期許這些潛力長人能得到更多機會在場上鍛鍊。
「我覺得在我們職業生涯早期，洋將制度沒有那麼好，各隊就算有，也有限制身高，而且也只有一個名額。我們3人也因此擁有更多機會。」吳岱豪如此表示。
另外他也認為，SBL時期他們必須互相對抗，甚至去和洋將正面碰撞，都為他們的成長提供了養分。「因為(表現機會)多了許多，所以我們的經驗值當然會比他們好。學弟們需要的就是多打、多打、多打，那會是很難得的經驗。」
吳岱豪本季擔任球隊隊長，由於球隊使用較年輕的陣容，因此他上場時間並不多，僅有12分鐘左右，場均可貢獻2.67分、1.89籃板和1.17助攻。末節只能使用單洋將時，也是球隊調度上重要的一員。
談到攻城獅本賽季提前結束，他認為有些可惜，也有許多部份需要調整，「我覺得這一季整體來說就是上半季打得太差，所以能否季進後賽的命運掌握在別人手上，這是比較不應該的。但我相信在這一季過後，我們各方面都要進步，外線能力、防守的溝通強化、更早的磨合和更早的建立團隊默契，應該就不會重蹈今年賽季的覆轍了。」