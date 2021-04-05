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仿外送平台到店自取享優惠　警攻堅查獲大量毒品及吸食者

記者郭凱杰／高雄報導

2021-04-05 13:37:58

▲高雄市少年隊查獲黃姓男子與陳姓男子等人運用通訊軟體推出仿外送毒品咖啡包業務，警攻堅查獲。（圖／記者郭凱杰／翻攝）
▲高雄市少年隊查獲黃姓男子與陳姓男子等人運用通訊軟體推出仿外送毒品咖啡包業務。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市楠梓區黃姓男子與陳姓男子等人在網路上運用通訊軟體，模仿外送平台，不只開車到處販賣毒品，還主打「到府自取」可以打8折，用各種噱頭吸引青少年目光。警方埋伏跟監攻堅破門而入時，在黃嫌房門還看到「找我請大力ㄑ一ㄠ門」的字條，當場查獲黃嫌、陳嫌及其他在場人共7人，疑似在該民宅集體施用毒品。

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▲警方攻堅查獲市值約10多萬元第二、三級毒品咖啡包共286包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方攻堅查獲市值約10多萬元第二、三級毒品咖啡包共286包。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市政府警察局少年警察隊無毒校園生力軍在110年3月間，於執行網路巡邏時，發現黃嫌與陳嫌涉嫌販賣毒品咖啡包，3月15日警方見時機成熟，趁黃、陳兩嫌外出購買毒品返家之際，即持搜索票及拘票前往查緝，當場查獲黃嫌、陳嫌及其他在場5人共7人，疑似在該民宅集體施用毒品。

▲黃姓毒販位於高雄市楠梓區住家門口還貼「找我請大力ㄑ一ㄠ門」字條。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲黃姓毒販位於高雄市楠梓區住家門口還貼「找我請大力ㄑ一ㄠ門」字條。（圖／記者郭凱杰翻攝）
隨即警方在黃嫌家中當場查扣第二、三級毒品「BURBERRY」、「555」、「吐舌頭」咖啡包共286包(毛重共2200公克)、疑似毒品口交糖54包及愷他命等市值約10萬多元毒品證物，黃、陳嫌2人初步坦承有販毒情事，全案警詢後依毒品危害防制條例移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

▲黃、陳嫌2人初步坦承有販毒情事，全案警詢後依毒品危害防制條例將在場7人移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲黃、陳嫌2人初步坦承有販毒情事，全案警詢後依毒品危害防制條例將在場7人移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
少年隊表示，近年來，毒品咖啡包犯嫌時常利用時下流行之物品或話題，印製在毒品咖啡包裝上，並持續推陳出新，吸引年輕人好奇嘗試，近幾個月來甚至發現有俗稱「50嵐」、「AP」、「黑粒子」、「小丑女」之包裝，若少年至不良場所或結交行為不當之朋友，容易因環境或同儕慫恿就試上一包。

另外，少年隊也提醒毒品咖啡包多為混合毒品，無從得知其成分及濃度，少年如渾然不知施用，除了會成癮之外，也會對身心健康有重大危害，身體產生幻覺、失眠、耳鳴，甚至沒有察覺自己像喪屍一樣，近年更不乏有少年施用毒品咖啡包過量而暴斃之新聞。父母應多陪伴、關懷少年，與學校師長密切合作，若有需要可尋求少年警察隊或其他社福機構幫助。

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