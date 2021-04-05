仿外送平台到店自取享優惠 警攻堅查獲大量毒品及吸食者
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-05 13:37:58
高雄市楠梓區黃姓男子與陳姓男子等人在網路上運用通訊軟體，模仿外送平台，不只開車到處販賣毒品，還主打「到府自取」可以打8折，用各種噱頭吸引青少年目光。警方埋伏跟監攻堅破門而入時，在黃嫌房門還看到「找我請大力ㄑ一ㄠ門」的字條，當場查獲黃嫌、陳嫌及其他在場人共7人，疑似在該民宅集體施用毒品。
高雄市政府警察局少年警察隊無毒校園生力軍在110年3月間，於執行網路巡邏時，發現黃嫌與陳嫌涉嫌販賣毒品咖啡包，3月15日警方見時機成熟，趁黃、陳兩嫌外出購買毒品返家之際，即持搜索票及拘票前往查緝，當場查獲黃嫌、陳嫌及其他在場5人共7人，疑似在該民宅集體施用毒品。 隨即警方在黃嫌家中當場查扣第二、三級毒品「BURBERRY」、「555」、「吐舌頭」咖啡包共286包(毛重共2200公克)、疑似毒品口交糖54包及愷他命等市值約10萬多元毒品證物，黃、陳嫌2人初步坦承有販毒情事，全案警詢後依毒品危害防制條例移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。 少年隊表示，近年來，毒品咖啡包犯嫌時常利用時下流行之物品或話題，印製在毒品咖啡包裝上，並持續推陳出新，吸引年輕人好奇嘗試，近幾個月來甚至發現有俗稱「50嵐」、「AP」、「黑粒子」、「小丑女」之包裝，若少年至不良場所或結交行為不當之朋友，容易因環境或同儕慫恿就試上一包。
另外，少年隊也提醒毒品咖啡包多為混合毒品，無從得知其成分及濃度，少年如渾然不知施用，除了會成癮之外，也會對身心健康有重大危害，身體產生幻覺、失眠、耳鳴，甚至沒有察覺自己像喪屍一樣，近年更不乏有少年施用毒品咖啡包過量而暴斃之新聞。父母應多陪伴、關懷少年，與學校師長密切合作，若有需要可尋求少年警察隊或其他社福機構幫助。