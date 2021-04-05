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網紅確認為第49位罹難者　吳母泣訴「要有良心」

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-05 13:35:30｜2021-04-05 13:39:36

高雄市政府社會局、警察局、區長、里長、社工等，今日上午到罹難者吳姓網紅家中慰問，並代表市府先致贈5萬元的慰問金，並討論後續處理的方式。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.05）
▲高雄市政府社會局、警察局、區長、里長、社工等，今日上午到罹難者吳姓網紅家中慰問，代表市府先致贈5萬元的慰問金，並討論後續處理的方式。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.05）
29歲的吳姓網紅「心享事宸　韓德凱文森」疑似搭上408次太魯閣列車前往台東，之後便和家屬、友人失聯，經採驗DNA，今（5）日上午花蓮地檢署檢察長俞秀端證實，第49名罹難者就是網紅吳享宸，吳姓網紅的家人都住在高雄，高雄市政府社會局、警察局、區長、里長、社工等上午則前往慰問，並先代表市府致贈5萬元的慰問金，並討論後續處理的方式。

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吳姓網紅「心享事宸　韓德凱文森」平時住在新北市，老家戶籍則設在高雄，平時常在社群平台上分享自己的生活點滴，在4月1日IG最後一篇發文中提到，「以為相對輕鬆，實際卻倍加忙碌，沒關係，明天我們就真的離開都市裡，走一趟可遇不可求的旅行」，並標籤「特休梭哈」、「東部旅行預告」；吳姓網紅確定罹難的消息傳出後，許多粉絲也湧入留言區留言「不痛了不痛了，期許你能好好地走」、「願你安息」、「一路走好，沒想到特休梭哈的這段路，成了你走向天堂的路，沒病沒痛了，安心去吧」。

▲吳姓網紅「心享事宸　韓德凱文森」4月1日在IG的最後一篇發文，提到將到東部旅行。（圖／翻攝自吳姓網紅「心享事宸　韓德凱文森」IG）
▲吳姓網紅「心享事宸　韓德凱文森」4月1日在IG的最後一篇發文，提到將到東部旅行。（圖／翻攝自吳姓網紅「心享事宸　韓德凱文森」IG）
原本仍堅強和市府人員對談的吳媽媽聽聞兒子的遺體需要修復，淚水還是不禁潰堤，泣訴台鐵為何要賣站票，吳媽媽說「現在事情已經發生了，講太多都是多餘的，叫他們要有良心啦！」被問到指的是台鐵還是工程行？吳媽媽則說「都一樣」。

社會局社會救助科科長林欣緯表示，家屬心情比較複雜，因為剛知道這個消息，所以社會局除了來這邊和家屬慰問之外，也說明市府可以提供一些相關協助，包括警察局還有公所這邊，後續相關的喪葬協助，還有社會局這邊有社工持續連續，接下來這邊一些相關需要協助的部分，會聯繫相關單位來配合，現在家屬還在討論後續處理的方式，所以不會今天就將遺體接回來，現在也有家屬在花蓮那邊處理了，處理方式還在討論當中；據了解，吳的遺體待修復後才會運回高雄，屆時高雄警方將前往開道護送吳姓罹難者回家。

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