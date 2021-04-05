名家論壇》單厚之／對政府失能的人禍，台灣不能菩薩心腸

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在EMU900首航典禮上，行政院長蘇貞昌感性地說到「每一個車廂、每一段旅程，都常常是每一個人生命中難以抹滅的記憶，常常生離死別就在這裡…」，沒想到如今一語成讖。
原本說兩年內會讓EMU900行駛全台的交通部長林佳龍，延遲了幾天之後也宣布請辭，再也沒辦法以部長的身份，看到其他的車輛上線。
事發至今已經4天，事故的樣貌也較為清楚，直接的因素是工地主任李義祥巡工地時，不依規定停車導致的意外；但邊坡未設圍籬、李義祥違法兼任工地主任，則是事故的間接原因。如果監造工程顧問公司、專案管理工程顧問公司、台鐵花蓮工務段有任何一方注意到李義祥違法兼任工地主任，或許都有機會避免這場意外。
這麼多國人傷亡，台鐵第一時間想到卻是卸責，把所有責任推給承包商。政府高層的態度也好不到哪裡去，一邊救災的同時，滿腦子也都是政治。
在林佳龍還沒宣布請辭時，就有人透過媒體放出林佳龍已經「口頭請辭」的消息，總統府第一時間刻意避開「請辭」兩個字，僅表示蔡總統肯定林佳龍「負責任的態度」，並表示現在不是談論這個問題的時間點。
但行政院明顯跟總統府不同調，主動跳出來「證實」此事，讓林佳龍不得不在昨天深夜宣佈會請辭；同時又有綠委跳出來要林佳龍「有種就留下來」，聲稱「拍拍屁股走人」才是不負責任。民進黨內的政治鬥爭，明眼人看得一清二楚。
蔡英文總統第一時間到台鐵應變中心視察、昨天到花蓮市立殯儀館捻香時，身邊都帶著衛福部長陳時中，很多人都有同樣的疑問，衛福部跟鐵道、救災有什麼關係？陳時中在防疫的同時，怎麼還有時間管其他部會的業務？衛福部第一時間成立捐款專戶、號召民眾捐款，也同樣在網路上引起不少的質疑。
陳時中因為防疫有成，在民眾心目中一直都有高滿意度，蔡英文帶著他出席這些場合，當然是想利用「順時中」的光環，減少自己面對的壓力。而衛福部跳出來呼籲捐款，則可以形塑面對重大災害，同仇敵慨、團結一致的氛圍，激發國人的愛心、轉移究責的憤怒跟民怨，減輕執政團隊的壓力。
雖然《公益勸募條例》的主管機關確實是衛福部，條例中也有「遇重大災害或國際救援」，「政府機關得基於公益目的接受外界主動捐贈的規定」。但這次的事件很明確是人禍而非天災，傷亡者和家屬基本上是「被害者」而非「災民」，而且禍首還是政府，適不適合用公益勸募確實有爭議。
面對外界的質疑，交通部次長王國材表示，相關賠償都有編列預算，不會用到這筆善款。而說不清到底有什麼地方需要善款的衛福部，也只好承諾每月公開捐款統計與用途，讓捐贈者知道錢用到哪裡去。
台灣是個充滿善心的地方，每一個令人痛心的事件，背後都可以看到滿滿的愛心，結果卻往往換來更多的痛心。一次又一次的事件，終於有人忍受不了，希望別再高喊「天佑台灣」，永遠正向積極的結果，往往也伴隨著姑息養奸。民眾在發揮善心、有「菩薩心腸」的同時，也別忘了該有的「霹靂手段」、究責到底，否則鬆掉的螺絲永遠沒有上緊的一天，悲劇也只會一再重演。
●作者：單厚之／資深媒體人
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