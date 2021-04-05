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被誤認李義祥同夥！照片瘋傳他傻眼　曬車票喊：我是乘客

編輯中心/綜合報導

2021-04-05 14:09:53｜2021-04-05 14:15:00

▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成50死、百餘人輕重傷，今法國在台協會證實死亡旅客中一名為法國籍旅客。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
▲太魯閣號日前發生出軌意外，釀成50死200傷。（圖／記者葉政勳攝，2021.04.03）
台鐵太魯閣408車次日前撞上工程車後導致列車出軌，釀成50死200傷的重大事故。事發當時，台鐵聲稱「初步調查，是工地主任李義祥一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡」。不過，就有倖存者拍下「關鍵照片」，指出在事發時，邊坡上根本不只李義祥一人。對此，就有當事人出面喊冤，表示自己也是太魯閣號的乘客。

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▲有民眾拍下事發當時，邊坡上站著不只李義祥一人，但有照片中的人被拍到後感到傻眼，曬出車票表示自己也是乘客。（圖/PTT）
▲有民眾拍下事發當時，邊坡上站著不只李義祥一人，但有照片中的人被拍到後感到傻眼，曬出車票表示自己也是乘客。（圖/PTT）
一名網友在個人臉書上表示「媒體報導說李義祥旁邊的人是同夥或者工人，但其實不是，他是我的舅舅，那天他就是搭乘那班408次的火車，他是第一車36號的位置，他只是順利脫困的乘客爬上去斜坡，被乘客拍到的照片，結果被說是那裡的員工，拜託大家幫我分享，還給我舅舅一個清白。」

還原事發經過，該葉姓乘客表示，當天和一些親人從樹林坐車要回花蓮縣豐濱鄉掃墓，坐在最後面的第一節車廂，事故發生後，他沒有大礙，就走下火車，爬上邊坡想知道到底發生了什麼事，沒想到卻被乘客拍到，誤指為工地工人。

▲照片中被拍到的男子表明自己也是太魯閣號的乘客，並不是李義祥的同夥，更不是施工的工人。（圖/當事人家屬臉書）
▲照片中被拍到的男子表明自己也是太魯閣號的乘客，並不是李義祥的同夥，更不是施工的工人。（圖/當事人家屬臉書）
這幾天也接到不少親人打來詢問「為何要偷偷施工」讓他百口莫辯，家人也立即在臉書放在一張他當時脫困後坐車回家，手拿車票的照片，證明自己是「乘客」，希望媒體能幫他澄清。（編輯：張嘉哲）

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