被誤認李義祥同夥！照片瘋傳他傻眼 曬車票喊：我是乘客
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 14:09:53｜2021-04-05 14:15:00
台鐵太魯閣408車次日前撞上工程車後導致列車出軌，釀成50死200傷的重大事故。事發當時，台鐵聲稱「初步調查，是工地主任李義祥一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡」。不過，就有倖存者拍下「關鍵照片」，指出在事發時，邊坡上根本不只李義祥一人。對此，就有當事人出面喊冤，表示自己也是太魯閣號的乘客。
一名網友在個人臉書上表示「媒體報導說李義祥旁邊的人是同夥或者工人，但其實不是，他是我的舅舅，那天他就是搭乘那班408次的火車，他是第一車36號的位置，他只是順利脫困的乘客爬上去斜坡，被乘客拍到的照片，結果被說是那裡的員工，拜託大家幫我分享，還給我舅舅一個清白。」
還原事發經過，該葉姓乘客表示，當天和一些親人從樹林坐車要回花蓮縣豐濱鄉掃墓，坐在最後面的第一節車廂，事故發生後，他沒有大礙，就走下火車，爬上邊坡想知道到底發生了什麼事，沒想到卻被乘客拍到，誤指為工地工人。
這幾天也接到不少親人打來詢問「為何要偷偷施工」讓他百口莫辯，家人也立即在臉書放在一張他當時脫困後坐車回家，手拿車票的照片，證明自己是「乘客」，希望媒體能幫他澄清。（編輯：張嘉哲）