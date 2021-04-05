被誤認李義祥同夥！照片瘋傳他傻眼　曬車票喊：我是乘客

台鐵太魯閣408車次日前撞上工程車後導致列車出軌，釀成50死200傷的重大事故。事發當時，台鐵聲稱「初步調查，是工地主任李義祥一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡」。不過，就有倖存者拍下「關鍵照片」，指出在事發時，邊坡上根本不只李義祥一人。對此，就有當事人出面喊冤，表示自己也是太魯閣號的乘客。

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▲有民眾拍下事發當時，邊坡上站著不只李義祥一人，但有照片中的人被拍到後感到傻眼，曬出車票表示自己也是乘客。（圖/PTT）

× ▲有民眾拍下事發當時，邊坡上站著不只李義祥一人，但有照片中的人被拍到後感到傻眼，曬出車票表示自己也是乘客。（圖/PTT）

一名網友在個人臉書上表示「媒體報導說李義祥旁邊的人是同夥或者工人，但其實不是，他是我的舅舅，

▲照片中被拍到的男子表明自己也是太魯閣號的乘客，並不是李義祥的同夥，更不是施工的工人。（圖/當事人家屬臉書）