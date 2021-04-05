無心台鐵改革？蘇貞昌批國民黨用錯誤資訊帶風向
記者劉育辰／台北報導
2021-04-05 14:47:57
立法院國民黨團今（5）日召開記者會，指控行政院院蘇貞昌遲遲未核定交通部在2018年普悠瑪事故後所提出的「台鐵總體檢報告」，導致台鐵局未能徹底改革，要求蘇貞昌也應與交通部部長林佳龍一起下台負責。對此，蘇貞昌在前往台鐵聽取太魯閣號事故的救災進度前接受媒體訪問時強調，當初報告完成後3天，行政院就立刻通函相關部會執行，待改善的144個項目，有109項已解除列管。蘇貞昌批評，發生這麼大災難，國民黨還用錯誤資訊帶風向，這樣的行為「很不應該」。
針對立法院國民黨團早上記者會中的指控，蘇貞昌表示，「發生這麼大的災難，還有人用錯誤的訊息在帶風向，很不應該。」同時澄清，有關台鐵總體檢的報告，在完成後3天就由政院立刻通函各部會執行，其中要改善的144個項目中，已有109項解除列管。蘇貞昌強調改革不但有進行，而且相關部會還在持續盯緊、列管；另外還有其他比如組織改造、修法、提高票價等，因牽涉的層面很廣、很多，所以還在持續當中，希望不要遭到不當誤導。
行政院發言人羅秉成則指出，「台鐵總體檢小組」的檢討報告，依法並不需經過行政院核定也不待核定，決議通過後旋即責由交通部督導執行。所謂總體檢報告公開上網的時程，並不影響台鐵本早已持續進行的改善作業；總體檢專案小組會議共召開10次會議，並在2019年1月18日的最後一次會議中決議通過總體檢報告，通過144 項改善建議，由交通部督管執行，政院也在3日後將會議決議內容正式通函發文各相關部會，由交通部依示督導。台鐵局也立即自2019年2月起執行並每月檢討改善，且將改善情形公布於台鐵局官網。
羅秉成表示，到目前為止，檢討報告中的144項改善建議，交通部已完成解除列管者有109項。為檢討斷軌事件及追蹤普悠瑪事故改善情形，蘇貞昌也特別指示行政院副院長沈榮津召開多次專案會議、追蹤總體檢改善狀況，並指示交通部督導台鐵局加強及加速完成改善。籲請各界，在太魯閣號408車次事故的肇因未釐清前能理性看待，勿恣意揣測或不當連結，更不樂見過度的政治操作影響政府的善後工作。