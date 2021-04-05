NBA／詹皇不在湖人掉到西區第5 主帥不擔心
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-05 15:38:41
湖人兩大主將「詹皇」LeBron James、Anthony Davis繼續缺席，今(5)日以86:104敗給快艇，不但無法追平戰績站上西區第3，還直接落到第5，湖人主帥Frank Vogel表示，不會過度在意排名，
快艇今天僅4人得分上雙就足夠擊敗湖人了，湖人只有3人得分破雙位數，替補登場的Montrezl Harrell拿到最高19分，Talen Horton-Tucker挹注16分，先發中鋒Marc Gasol添11分，先發5人正負值都是負的，表現相當不理想。
先發前鋒Kyle Kuzma只拿到6分7籃板，還有4次失誤，正負值-25為全隊最差，賽後自責但也表示，在兩位老大哥無法上場時，「我們在防守端真的很努力跟隊友競爭了，今天不斷地在挑戰對手。」
湖人輸球後以31勝19負掉到西區第5，金塊以31勝18負升上第4，拓荒者則以30勝19負緊追在後排在第6，和湖人僅有0.5場勝差，而湖人距離第7的獨行俠、第8的灰熊還有3場及5.5場勝差，難怪Vogel還不擔心。
Vogel賽後表示，他雖失望球隊輸球，未能追平快艇戰績並列第3，但「我們不會過度在意球隊的排名，我們關注的是下一場比賽。」距離掉出季後賽前8排名還有一段安全距離。