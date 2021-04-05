染血白袍回來了！醫脫裝「緊裹大體」5小時：完成任務了

台鐵太魯閣號日前發生40年來最嚴重死傷事故，清明連假首（2）日傳出列車出軌消息後，至今累計50人死亡，數百人受傷。除了警消醫護等第一線救難人員趕赴現場外，當地不少義消、志工也紛紛湧入支援協助。其中就有位義消透過鏡頭捕捉到了漆黑隧道內白袍醫師緊緊抱著受驚男童的畫面，如今這件沾了血的「白袍」也出現在花蓮慈濟醫院，更帶回了滿滿的溫馨正能量。

我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（4）日義消蔡哲文隨同挺進隧道時，也記錄下白袍醫師吳坤佶在指揮調度同時也將小男孩抱在懷中，試圖安撫他慌亂情緒的這一幕。花蓮慈濟醫院也透過

臉書粉專

還原事發經過，當天9點多傳出臺鐵408車次事故傳出的第一時間，許多院內醫護還尚未意識到這將是件讓人心碎的意外，直到吳坤佶醫師10點初接連收到需要他緊急支援的消息，這才發現事故遠遠出乎眾人想像。

白袍醫師吳坤佶不只是花蓮慈濟醫院骨科主治醫師，同時還身兼花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特種搜救隊教官，得知消息後連衣服還來不及換，就披著看診中的白袍直接驅車直往現場。只是就連搜救經驗豐富的他，也難過表示現場狀況「只能用慘絕人寰形容」，想挺進隧道只能將特搜服覆蓋大體，守護這生命最後的尊嚴。

▲吳坤佶醫師蹲坐隧道裡，為驚嚇的小男童帶來最大的安慰。（圖／義消蔡哲文授權提供）

至於照片內的男童，是更深入救援時遇到的一對祖孫，由於奶奶身上的傷需要馬上接受緊急醫療處理，告訴奶奶會好好照顧孫子並安排接駁車後，吳坤佶醫師也順手抱起哭鬧的男童，不斷安慰對方「這次我們不用打針，不用怕」，直到支援人力將他們送到臨時醫療站，再送往醫院治療。

後來搜救人員找到一位雙腿骨折的傷患，因為嚴重的傷勢與失血情況，等待救援過程中不斷發抖喊冷，這時吳坤佶醫師也馬上脫下白袍，鼓勵他堅持下去等待救援。接著更

沒想到傷患與白袍稍早也一同被送往花蓮慈濟醫院治療，院內護理人員這才發現，這件染血的白袍原來出自自家主治醫師身上。

▲花蓮慈濟醫院護理師發現傷患身上披著一件白袍，上頭還繡上主治醫師的名字（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院）

文章一出吸引將近六千名網友按讚留言，不少民眾感動回應「謝謝醫生，謝謝前線救護的同仁」、「辛苦了！偉大的白袍醫師」、「

」、「真的很感恩，這個真的才是真正救人的初心，謝謝你沒有忘記自己神聖的使命」、「感恩花蓮有這麼多有愛的醫護團隊，謝謝您們！」。（編輯：楊智傑）