李義祥跟工人們場邊看事故？王國材：大部分都不是工人
記者許家禎/台北報導
2021-04-05 15:34:09｜2021-04-05 16:40:09
台鐵408次太魯閣號列車2日行經花蓮大清水隧道北口時，疑似因邊坡工程車掉落使列車出軌，造成50人死亡、超過200人受傷，肇事的義祥工程負責人李義祥被爆料，有照片指出事發當時疑似與一群工人就站在邊坡上看，與提供給檢警的證詞不符，恐有說謊脫罪之嫌。為此，交通部政次王國材今（5）日表示，昨天就已經開始調查，但發現照片中大部份的人都不是現場工地的工人，案件仍持續釐清中。
台鐵408次太魯閣號列車意外，造成50人死亡、超過200人受傷，為台鐵40年來最嚴重交通事故。大家質疑肇事的義祥工程負責人李義祥是否防護措施未做，造成工程車掉落？為何應該停工的清明連假，卻開著工程車出現在當地？同時也質疑他身兼義祥工程負責人外，也兼任東新營造的工地主任，涉嫌違反營造業法，而主管機構有沒有相關責任都備受關注。
如今又有媒體報導爆料，有受傷的太魯閣乘客在逃出車廂後，第一時間拍下照片，發現邊坡上不僅有李義祥，甚至還有疑似工人的人在一旁，而他們並沒有想要救援的感覺，質疑李義祥與工人為了脫罪而說謊，因為現場工人與李義祥都對檢警表示，李義祥當天停完工程車後就去巡視工地，回來才發現車子不見，但相關說法顯然與最新照片證據不符。
為此，交通部政務次長王國材指出，針對許多人提供照片的部分，他們昨天（4日）就開始查，但後來了解，大部分的人都不是工地施工人員，只有一位確定是聯合大地工程的勞安人員，至於他是不是也是施工人員或工地人員之一，也還在調查。