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野球名人房／陳進財大爆料！陳江和差點打不了中華隊？

運動中心/綜合報導

2021-04-05 19:25:54

▲前文化大學總教練陳進財本周要來「大爆料」，想知道財哥的子弟兵過去曾做過哪些趣事的球迷朋友千萬不要錯過今晚的「野球名人房」。（圖／陳明安 攝）
▲前文化大學總教練陳進財本周要來「大爆料」，想知道財哥的子弟兵過去曾做過哪些趣事的球迷朋友千萬不要錯過今晚的「野球名人房」。（圖／陳明安 攝）
4/5清明節，NOWnews節目《野球名人房》仍照常播出！上周前文化大學總教練「財哥」陳進財大聊王柏融，本周他要來「揭秘」許多職棒球星大學時期的「黑歷史」！

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節目一開始，財哥先分享他的帶兵理念，對於「投打二刀流」的選手，陳教練還是會按照選手的意願來決定他們的定位，在節目中陳進財透露：「林安可大學都沒在練打擊」，但進職棒後卻拿下全壘打王，可見林安可的天賦有多驚人！

另外一位二刀流選手劉致榮，因為傷勢前三年都沒辦法投球，直到大四才開始正式站上大學投手丘，陳進財教練也透過劉致榮的例子，和觀眾及聽眾說：「在文化大學這支球隊，選手的健康比戰績更重要！」，看得出財哥非常保護他的子弟兵。

除了球技，陳教練也很重視球員的課業和品行，因此安排許多課程，其中一堂課是要求每位選手要上台講話，而當時還只是個「小大一」的陽耀勳上台就是傻笑，但到了大四陽耀勳受訪時已經可以「侃侃而談」，令財哥非常欣慰。

在課業方面，陳進財對選手非常嚴格，他也趁機「爆料」，統一獅強打鄧志偉曾因為翹課被罰跑操場跑成「苦瓜臉」，而中信兄弟教練陳江和更是因為「英文不及格」差點無法入選中華隊。

此外，江湖傳言，「文化專門出產強棒」！究竟其中有什麼「秘訣」？敬請鎖定今晚的《野球名人房》！（編輯：吳忠育）

 

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