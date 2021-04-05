野球名人房／陳進財大爆料！陳江和差點打不了中華隊？
運動中心/綜合報導
2021-04-05 19:25:54
4/5清明節，NOWnews節目《野球名人房》仍照常播出！上周前文化大學總教練「財哥」陳進財大聊王柏融，本周他要來「揭秘」許多職棒球星大學時期的「黑歷史」！
節目一開始，財哥先分享他的帶兵理念，對於「投打二刀流」的選手，陳教練還是會按照選手的意願來決定他們的定位，在節目中陳進財透露：「林安可大學都沒在練打擊」，但進職棒後卻拿下全壘打王，可見林安可的天賦有多驚人！
另外一位二刀流選手劉致榮，因為傷勢前三年都沒辦法投球，直到大四才開始正式站上大學投手丘，陳進財教練也透過劉致榮的例子，和觀眾及聽眾說：「在文化大學這支球隊，選手的健康比戰績更重要！」，看得出財哥非常保護他的子弟兵。
除了球技，陳教練也很重視球員的課業和品行，因此安排許多課程，其中一堂課是要求每位選手要上台講話，而當時還只是個「小大一」的陽耀勳上台就是傻笑，但到了大四陽耀勳受訪時已經可以「侃侃而談」，令財哥非常欣慰。
在課業方面，陳進財對選手非常嚴格，他也趁機「爆料」，統一獅強打鄧志偉曾因為翹課被罰跑操場跑成「苦瓜臉」，而中信兄弟教練陳江和更是因為「英文不及格」差點無法入選中華隊。
此外，江湖傳言，「文化專門出產強棒」！究竟其中有什麼「秘訣」？敬請鎖定今晚的《野球名人房》！（編輯：吳忠育）