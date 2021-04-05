愛心捐款超過6千萬！陳時中：不會替政府付錢
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-05 16:31:55
太魯閣列車2日發生嚴重出軌事故，導致50死、200人受傷，為了幫助罹難者及其家屬，衛福部成立捐款專戶，讓民眾捐款，卻也引發質疑聲浪﹔對此，衛福部長陳時中表示，一定會專款專用、公開透明，同時成立管理委員會，強調「絕對不會替政府付錢」。
陳時中表示，社會愛心者眾多，，許多人關心是否能有有一個管道，來幫助罹難者，因此而成立捐款專戶﹔在連假期間，目前掌握到的捐款總額超過6000萬元，來自於超商與LINE Pay，等到明天銀行開門後，就有更多的捐款明細。
陳時中說，本次捐款專戶會成立管理委員會，邀請相關的利害關係人及社會公正人士一起擬定使用方向，一定會「專款專用、公開透明」，未來使用的方向與金額，也會向社會大眾公布。
陳時中強調，捐款帳戶「絕對不會替政府付錢」，政府本來該負責的，或是任何人該賠償的，都會依據法定方式處理。
陳時中指出，另一個目的，過去面對重大災害，政府沒有成立公開的捐款專戶，以致於有許多違法的勸募，利用民眾愛心，從中獲得不當得利，成立捐款專戶也可以避免該情況發生。
另外，指揮中心啟動「0402太魯閣列車事故返臺探病/奔喪專案」，以利本次事故罹難者及傷者之海外家屬返臺探病及奔喪，陳時中也證實目前該專案，已有一位家屬 ，今晚將從荷蘭飛回台處理罹難者後事。