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成天唱衰？國民黨團酸林佳龍　張善政批整個國家出問題

新頭殼

2021-04-05 16:47:20

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
台鐵太魯閣號昨（2）日發生出軌事故，造成50人罹難。國民黨立法院黨團第一時間於臉書發文哀悼，並同時嘲諷總統蔡英文以及交通部長林佳龍，資深媒體人黃暐瀚則於該文留言批評，事關重大，若藍立院黨團社群編輯懂「民心」，應下架貼文別討罵。此外，2020年國民黨副總統候選人、前行政院長張善政今（3）日稍早在臉書發文稱：「不只是台鐵，我們整個國家都出來問題」、「風不調，雨不順，國不泰，民不安」，引發各界人士批評。目前藍立院黨團與張善政之臉書貼文均已刪除下架。

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前行政院長張善政今晨於臉書稱：「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛...」

該文引發正反兩方網友交戰，除了台灣基進高雄黨部發文痛批國民黨「成天唱衰」，資深媒體人、作家馮光遠則於臉書指出，自1949年起，始於迫害、殺戮不斷的獨裁政體，多虧許多民主前輩無視艱難，馮反問張善政：「讓國家的問題減至最少這段過程，你出了多少心力？」

此前，在太魯閣號出軌事故發生不久後，國民黨立院黨團於臉書貼出事故照片，並引述日前總統蔡英文開箱台鐵新車報導，另在圖中強調，交通部長林佳龍表示台鐵將求償，質疑交通部是否以求償為優先。

泛藍政論節目常客、資深媒體人黃暐瀚針對該文留言痛批，林佳龍指求償但未稱不搶救，若確認肇事為工程車所為，難道不應求償？黃暐瀚寫：「質疑『求償優先？』這是什麼心態？」他強調，事關重大需要同心救災，此時不需考量政治，國民黨立院黨團社群編輯若懂「民心」，應儘速下架貼文，「不要討罵了。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

張博洋臉書反嗆前行政院長張善政。 圖：翻攝張博洋臉書
張博洋臉書反嗆前行政院長張善政。 圖：翻攝張博洋臉書
 

資深媒體人、作家馮光遠於臉書反問張善政說：「讓國家的問題減至最少這段過程，你出了多少心力？」 圖：翻攝自馮光遠臉書
資深媒體人、作家馮光遠於臉書反問張善政說：「讓國家的問題減至最少這段過程，你出了多少心力？」 圖：翻攝自馮光遠臉書
 

昨（2）日國民黨立法院黨團昨針對太魯閣號事故在臉書發文哀悼，並同時嘲諷總統蔡英文以及交通部長林佳龍。 圖：翻攝自國民黨立法院黨團臉書
昨（2）日國民黨立法院黨團昨針對太魯閣號事故在臉書發文哀悼，並同時嘲諷總統蔡英文以及交通部長林佳龍。 圖：翻攝自國民黨立法院黨團臉書
 

昨（2）日資深媒體人黃暐瀚針對國民黨立院黨團臉書貼文留言批評。 圖：翻攝自國民黨立法院黨團臉書
昨（2）日資深媒體人黃暐瀚針對國民黨立院黨團臉書貼文留言批評。 圖：翻攝自國民黨立法院黨團臉書
 

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